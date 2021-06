Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Am Freitag, um 20:25 Uhr forderte ein Auffahrunfall in der Binger Straße in Sigmaringen zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von geschätzten 16000 Euro. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf den VW einer 41-jährigen Frau auf. Der Aufprall war derart heftig, dass in dem Audi die Airbags auslösten. Beide Fahrer erlitten nach bisherigem Kenntnisstand nur leichtere Verletzungen. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Pfullendorf

Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitag, um 13:20 Uhr kam es auf der L 268 bei der Gaugelmühle am Andelsbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen kam ein 79-jähriger Motorradfahrer im Zuge eines Überholmanövers auf den unbefestigten Bereich neben der Fahrbahn. Er verliert die Kontrolle über seine Maschine und stürzt. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort musste er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seiner BMW entstand Sachschaden von geschätzten 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell