Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Polizeibeamte bei Ruhestörung verletzt

Am Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr teilten Anwohner Ruhestörungen durch eine Menschenansammlung auf dem Vorplatz der Basilika mit. Die anfahrenden Polizeibeamten stellten vor Ort über 100 Personen fest, die dort unter anderem mit Trinkspielen lautstark feierten. Bei Erkennen der Polizei, verließ ein Teil der Personen die Örtlichkeit, ein weiterer Großteil folgte der polizeilichen Anweisung den Platz zu verlassen. Weitere Personen mussten persönlich aufgefordert werden, sich ruhig zu verhalten und den Platz zu räumen. Ein besonders uneinsichtiger 25-jähriger Mann weigerte sich vehement den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten, weshalb eine Gewahrsamnahme unausweichlich wurde. Hiergegen wehrte sich der Tatverdächtige und verletzte durch sein Handeln zwei der eingesetzten Polizeibeamten. Sie erlitten Prellungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Gegen den, unter Alkoholeinwirkung stehenden Tatverdächtigen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die restliche Nacht musste er in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen.

Leutkirch

Versuchter Pkw-Aufbruch

Von Donnerstag auf Freitag versuchte ein bisher Unbekannter einen Pkw aufzubrechen. Das Auto der 50-jährigen Geschädigten war in der fraglichen Zeit in einer Tiefgarage in der Memminger Straße abgestellt. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, unter Telefon 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.

Wangen

Auto auf der Autobahn ausgebrannt

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr wurden Rettungskräfte zu einem brennenden Pkw auf der Autobahn 96 bei Wangen im Allgäu gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der angegebenen Behelfsausfahrt, stand das Auto bereits im Vollbrand. Die beiden Insassen konnten ihr Auto unverletzt verlassen. Zur Schadenshöhe an dem Pkw liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Ob durch die Hitzeentwicklung Schäden an der Fahrbahnoberfläche entstanden sind, muss im Nachhinein begutachtet werden. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte ein Motorschaden zu dem zerstörenden Ereignis geführt haben.

