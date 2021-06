Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mit zuvor gestohlener Bankkarte Geld abgehoben

Eine Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Betrugs gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 25 Jahren eingeleitet. Diese stehen im Verdacht, am Donnerstagfrüh gegen 8.30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "In der Au" einer 56-Jährigen eine Handtasche gestohlen und mit einer daraus entwendeten Karte am Bankautomaten einen hohen Bargeldbetrag abgehoben zu haben. Aufmerksame Zeugen hatten entscheidende Hinweise gegeben, welche die Ermittler auf die Spur der beiden Männer brachten.

Sigmaringen

Widerstand gegen Polizeibeamte

Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte muss sich ein 48 Jahre alter Mann verantworten, der am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zunächst im Landratsamt randalierte. Da er den Mitarbeitern des Landratsamts aggressiv gegenübergetreten war und der Aufforderung, das Haus zu verlassen, nicht nachkam, wurde die Polizei verständigt. Die Polizeibeamten konnten den 48-Jährigen zunächst beruhigen, im weiteren Verlauf verhielt er sich jedoch zunehmend unkooperativ. Da er sich auch weiterhin weigerte, das Haus zu verlassen, und zunehmend aggressiv wurde, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam, wogegen er sich mit aller Kraft wehrte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Stetten am kalten Markt

Polizeieinsatz wegen Gasaustritt

Nachdem auf einer Baustelle bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt wurde und es deshalb zum Gasaustritt kam, war die Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen und acht Einsatzkräften am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Freiherr-Joachim-Straße im Einsatz. Bevor die endgültige Reparatur beginnen konnte, wurde die Gasleitung zunächst provisorisch abgedichtet. Verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Leichte Verletzungen erlitt eine 33-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Konrad-Heilig-Straße ereignete. Eine 86 Jahre alte Daimler-Lenkerin war von der Konrad-Heilig-Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Als sie nach links in die Kasernenstraße einbiegen wollte, übersah sie die den Skoda der in stadtauswärtiger Richtung fahrenden 33-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags ausgelöst. Während der Sachschaden am Skoda auf etwa 8.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Daimler auf circa 6.000 Euro. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Skoda-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat der Polizeiposten Pfullendorf eingeleitet, nachdem ein 41-jähriger Tatverdächtiger Freitagnacht gegen 1 Uhr den Spiegel eines in der Straße "Zum Eichberg" geparkten Pkw mutwillig beschädigt hat. Aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung einer Zeugin konnte der 41-Jährige in der Nähe des Tatortes kurze Zeit später von einer Polizeistreife festgestellt werden. Beim Tatverdächtigen ergab die Atemalkoholmessung einen Wert von rund 0,5 Promille. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu.

Stetten am kalten Markt

Unfall mit einem Pedelec

Schwere Verletzungen erlitt ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer, als er am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf einem Waldweg oberhalb von Storzingen alleinbeteiligt stürzte. Aufgrund eines dürren Astes auf der Fahrbahn betätigte der Senior mutmaßlich zu stark die Vorderradbremse, woraufhin er zu Fall kam. Dem schwer verletzten Radler gelang es noch, selbständig den Rettungsdienst zu verständigen, der ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte.

