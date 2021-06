Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann klettert auf Polizeiwagen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 35-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstag gegen 16 Uhr am Romanshorner Platz ein Polizeifahrzeug der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen beschädigt hat. Der Mann kletterte auf den geparkten Wagen, zerkratzte dabei die Folierung und mutmaßlich den Lack und wurde von Beamten des Zolls bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten. Der Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Auf etwa 8.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Friedenstraße / Teuringer Straße ereignete. Ein 79-jähriger Mercedesfahrer fuhr auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den Skoda einer 46-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Während am Wagen des Unfallverursachers etwa 2.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Skoda auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Friedrichshafen

Betrunken mit Motorrad unterwegs

Weil er am Freitag gegen 1 Uhr deutlich alkoholisiert mit seinem Motorrad durch die Straßen Friedrichshafens fuhr, muss ein 21-Jähriger nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Atemalkoholmessung beim Fahrer des Zweirades ergab in der Kontrolle einen Wert von nahezu 1,4 Promille. Die Beamten veranlassten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein des 21-Jährigen ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Friedrichshafen

Motorradfahrer kommt von der Straße ab

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Piaggio-Fahrer Verletzungen zuzog, ereignete sich am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr in der Kreuzlinger Straße. Der 47-Jährige war mit seinem dreirädrigen Motorroller in Richtung Hirschlatt unterwegs und kam kurz nach der Abfahrt Kehlen, mutmaßlich aufgrund blendender Sonne, nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen überschlug er sich mehrfach und musste nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand etwa 5.000 Euro Sachschaden.

Tettnang

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen in der Oberhofer Straße geparkten Hyundai rundum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Durch die offensichtlich mutwillige Tat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/93710 entgegen.

Tettnang

Vorfahrt missachtet - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein 52-jähriger VW-Fahrer am Donnerstag gegen 16.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Lindauerstraße zur B 467. Er hielt zunächst an der Stoppstelle an und fuhr dann nach links in Richtung Kressbronn auf die Bundesstraße ein. Dabei übersah er den Renault eines 39-jährigen Vorfahrtsberechtigten, der aus Ravensburger Richtung nach links abbiegen wollte. Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand an beiden Fahrzeugen jeweils rund 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Uhldingen-Mühlhofen

Fahren unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand ein 27-jähriger Pkw-Lenker, den eine Polizeistreife am späten Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr kontrollierte. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit zeigte der Mann Verdachtsmomente von Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von etwa 0,5 Promille, ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Daraufhin musste der 27-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte das Blutergebnis den Verdacht bestätigen, kommen auf den Mann eine Anzeige, ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld und ein Eintrag im Verkehrssünderregister zu. Eine Weiterfahrt wurde ihm für die nächsten Stunden untersagt.

Uldingen-Mühlhofen

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Den Beamten des Polizeireviers Überlingen fiel bei einer Verkehrskontrolle Freitagnacht gegen 1 Uhr ein 31-jähriger Autofahrer auf, welcher offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Fahrer musste sich anschließend im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung eingeleitet.

Stetten

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 31. Eine 30-jährige VW-Lenkerin befuhr auf der zweispurigen Straße, parallel zu einem 43-jährigen Zugmaschinenführer, die B 31 von Meersburg kommend in Fahrtrichtung Ravensburg. Beim Versuch des 43-Jährigen, den Fahrstreifen zu wechseln, übersah er die VW-Lenkerin und kollidierte mit dieser. Nach eigenen Angaben hat der Zugmaschinenführer den Pkw im toten Winkel nicht gesehen. Während der Sachschaden am VW auf etwa 2.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser an der Zugmaschine auf circa 1.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

