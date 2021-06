Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Sigmaringen fiel bei einer Kontrolle am Mittwoch gegen 11 Uhr ein 35-jähriger LKW-Fahrer auf, welcher leicht unter Alkoholeinfluss stand. Der anschließende Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von rund 0,6 Promille. Zudem konnte bei dem 50-Jährigen eine weitere Fahrerkarte festgestellt werden, welche aufweist, dass er wiederholt erheblich gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten verstieß. Die Weiterfahrt wurde dem Mann für die nächsten Stunden untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung eingeleitet.

Scheer

Verkehrsunfall

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf der Wilflinger Straße. Ein 46-jähriger VW-Lenker befuhr hinter einem 27-jährigen Fahrer eines Audi die Wilflinger Straße in Fahrtrichtung Wilflingen. Der Audi-Fahrer wollte nach links in den Buchenweg einfahren, blinkte, ordnete sich mittig ein und verringerte seine Geschwindigkeit. Der VW-Lenker übersah dies und setzte zum Überholen des Audi an. Bei der folgenden Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Sigmaringen

Unfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Kraftradfahrer am Mittwoch gegen 21.15 Uhr auf einem Parkplatz der Straße "In den Käppeleswiesen". Nach Angaben von Zeugen kam der 20-Jährige durch den Fahrversuch eines "Wheelies" ins Schleudern und anschließend zu Fall. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Jungingen

Unfallflucht

Ermittlungen wegen Unfallflucht hat die Polizei Sigmaringen aufgenommen, nachdem ein Unbekannter am Montag zwischen 13 Uhr und 16 Uhr einen geparkten Lieferwagen am Kofferraum beschädigt hat. Bevor er am Ende seiner Fahrt den Schaden am Fahrzeug feststellte, war ein Paketzusteller mit seinem Lieferwagen in Jungingen unterwegs. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

Vorfahrt missachtet - Unfall

Leichte Verletzungen erlitt eine 17-jährige Radfahrerin am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Abraham-a-Sancta-Clara-Straße. Die Radlerin kam aus der Straße Am Feldweg" und missachtete die die Vorfahrt einer 51-jährigen Ford-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw erlitt die 17-Jährige starke Prellungen und Schürfwunden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Mengen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Auf der Habsthaler Straße erregte ein 47-jähriger Autofahrer am Mittwochabend die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife, da er unter deutlicher Alkoholeinwirkung stand. Der Mann befuhr die Habstahler Straße in Fahrtrichtung Habsthal, als er von den Beamten angehalten wurde. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen auf Alkoholbeeinflussung fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab gut 1,2 Promille. Daraufhin veranlassten die Beamten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein des 47-Jährigen ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Bad Saulgau

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von circa 4.500 Euro entstand, ereignete sich am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Badstraße. Ein 32-jähriger Opel-Lenker hatte zu spät erkannt, dass die vor ihm fahrende 36-Jährige mit ihrem VW nach rechts in die Paradiesstraße abbiegen wollte und dafür verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand am Opel etwa 2.500 Euro, am VW etwa 2.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bad Saulgau

Geparktes Auto beschädigt und davongefahren

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Friedrich-List-Straße einen geparkten Opel Astra beschädigt. An dem Fahrzeug entstand eine Delle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Auffahrunfall durch Kraftradfahrer

Leichte Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Kraftradfahrer am Mittwoch gegen 13 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Sießener Straße zu. Der Jugendliche übersah die vor ihm in Richtung Stadtmitte fahrende 20-jährige Ford-Lenkerin, welche verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Zusammenstoß entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

