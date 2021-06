Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto auf Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz am Goetheplatz hat ein Unbekannter am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr einen geparkten VW angefahren. Der Unfallverursacher ergriff nach dem Streifen des geparkten Wagens die Flucht. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein weißes Fahrzeug mit Zulassung des Bodenseekreises den VW gestreift hat. Insgesamt ist ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Gräber verwüstet

Ein Vandale hat zwischen Samstag und Mittwoch drei Gräber auf dem Hauptfriedhof verwüstet. Der bislang Unbekannte wühlte in den Gräbern und zerstörte dadurch die Pflanzen sowie mindestens einen Weihwasserbehälter. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 10 und 10.30 Uhr in der Eisenbahnstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg. Ein Autofahrer touchierte einen am Straßenrand geparkten Audi A6, sodass an diesem ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand. Möglicherweise streifte ein weißer VW Bus mit roten Streifen und Aufdrucken, der in der Zeit hinter dem Audi abgestellt war, diesen beim Ausparken. Der Fahrer des Wagens, sowie sonstige Personen die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Auffahrunfall in der Moorbadstraße

Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag in der Moorbadstraße ein Mopedfahrer und ein Autofahrer zusammengestoßen sind, hat das Polizeirevier Leutkirch aufgenommen. Der Mopedfahrer war hinter dem BMW-Lenker in Richtung Dorfmitte unterwegs, als er dem vorausfahrenden Wagen auffuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Weil die Schilderungen zum Unfallhergang derzeit widersprüchlich sind, bittet die Polizei Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07561/ 8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Sonnenschirm gestohlen

Einen Sonnenschirm, der im Außenbereich einer Gaststätte in der Mühltorstraße stand, hat ein 66 Jahre alter Dieb in der Nacht zum Mittwoch gestohlen. Eine Polizeistreife entdeckte Täter und Schirm am Folgetag. Nach einer Konfrontation mit dem Diebstahl brachte der 66-Jährige den Schirm dem Eigentümer zurück. Gegen den 66-Jährigen wird eine Strafanzeige wegen Diebstahls gefertigt.

Amtzell

Betrunken am Steuer

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Mittwochabend in der Waldburger Straße kontrollierte. Ein Atemalkoholtest bei dem 40 Jahre alten Fahrer ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Die Beamten ordneten aufgrund dessen eine Blutentnahme an. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Sollte das Blutergebnis die Alkoholbeeinflussung bestätigen, kommt auf ihn neben dem Führerscheinentzug auch eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Weingarten

Drei Autos zusammengestoßen

Weil er eine rote Ampel missachtet hatte, verursachte ein Autofahrer am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der Kreuzung der Abt-Hyller-Straße mit der Waldseer Straße einen Verkehrsunfall. Der 80 Jahre alte Opel-Fahrer ignorierte auf seiner Fahrt von Ravensburg nach Baienfurt das Rotlicht und stieß wuchtig mit dem BMW eines 69-Jährigen zusammen, der vom Festplatz in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Weiter prallte er mit seinem Wagen gegen dem Kia eines 20-Jährigen, der von er Abt-Hyller-Straße in die Waldseer Straße einbog. Der Schaden, der an den drei Autos entstand, wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt. Der Opel des Unfallverursachers und der BMW mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Aulendorf

Unfall beim Überholen

Beim Überholen eines Traktors sind am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr auf der Landesstraße zwischen Aulendorf und Reute zwei Pkw zusammengestoßen. Ein 54 Jahre alter Nissan-Fahrer setzte zum Überholen an und bemerkte zu spät, dass ein hinter ihm fahrender BMW-Lenker bereits am Überholen war. Bei der seitlichen Kollision der beiden Autos entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro.

Baienfurt

Einbrecher macht Feuer

Verpackungsmaterial, das in einem Heizungsraum gelagert war, hat ein Einbrecher am Dienstag angezündet. Der Täter brach zwischen 7 und 18 Uhr die Tür zu den Kellerräumen auf und fand dort gelagerte und noch verpackte Fliesen. Er entzündete die Packung, die glücklicherweise nur schwer brannte und letztendlich von selbst wieder erlosch. Der entstandene Sachschaden ist gering.

