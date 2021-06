Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen / Oberteuringen

Mit zuvor gestohlener Bankkarte Geld abgehoben

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr aus einer Gaststätte in der Meersburger Straße eine auf dem Tresen abgelegte Geldbörse entwendet. Noch am gleichen Abend, gegen 21 Uhr, hob der Täter an einem Geldautomaten in Friedrichshafen mit der gestohlenen Scheckkarte einen dreistelligen Eurobetrag ab. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Betrugs aufgenommen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei Opfern von Diebstahlsdelikten, Zahlungskarten unverzüglich durch den Zentralen Sperr-Notruf Tel. +49 116 116 sperren zu lassen und umgehend die Polizei zu informieren.

Meckenbeuren - Lochbrücke

Radfahrer von Pkw erfasst

Weil ein Autofahrer mit seinem VW Caddy am Mittwoch gegen 9 Uhr an der Kreuzung Seestraße / Brückenstraße das Rotlicht der Ampel missachtet hat, kam es zu einem folgeschweren Unfall. Ein 57-jähriger Rennradfahrer, der die Straße bei Grün querte, wurde vom Pkw erfasst und zog sich dabei Prellungen und Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst brachte ihn mit mittelschweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Während am VW mit etwa 500 Euro eher geringer Sachschaden entstand, wird dieser am hochwertigen Rennrad des 57-Jährigen auf etwa 6.500 Euro beziffert. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt nun strafrechtlich gegen den Unfallverursacher.

Tettnang

Brandalarm

Starke Staubentwicklung, ausgehend von Handwerksarbeiten, hat am Mittwoch gegen 10.15 Uhr einen Brandmeldealarm im Klinikum ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Tettnang rückte mit vier Fahrzeugen und etwa zwei Dutzend Einsatzkräften aus, konnte jedoch nach kurzer Abklärung wieder abrücken. Sachschaden entstand nicht.

Tettnang - Oberlangnau

Anwohnerin und Polizeibeamte verbal attackiert

Ein 67-Jähriger muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, nachdem er am Dienstagabend zunächst eine Anwohnerin in der Argenstraße bestohlen und bedroht hatte und im Anschluss die Polizeibeamten ebenfalls verbal anging. Der Mann hatte Pflanzen aus einem Blumenkübel der Frau entwendet. Von ihr auf sein Fehlverhalten angesprochen, drohte er der Frau, die die Polizei verständigte. Der 67-Jährige beleidigte und drohte auch den Beamten, bevor er nach deren Weisung von dannen zog. Als er am Mittwochmorgen erneut negativ in Erscheinung trat und mit einem Samurai-Schwert durch die Straßen Oberlangnaus lief, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Er wurde aufgrund seiner psychischen Auffälligkeiten in eine Spezialklinik gebracht. Da er angab, Waffen zu besitzen, wurde seine Wohnung durchsucht. In dieser fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und ein Luftdruckgewehr. Das Schwert und die Schusswaffen wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Tettnang

Unfall mit Sachschaden

Ein Verkehrsunfall mit 4.000 Euro Gesamtsachschaden hat sich am Mittwoch gegen 15.20 Uhr in der Uhlandstraße ereignet. Ein 80-jähriger Renault-Fahrer war in Richtung Lindauer Straße unterwegs und fuhr trotz eines entgegenkommenden Omnibusses an den am Fahrbahnrand geparkten Autos vorbei. Der entgegenkommende 61 Jahre alte Busfahrer erkannte dies und fuhr, anstatt anzuhalten, weiter. Trotz Ausweichens auf den Gehweg konnte der 61-Jährige eine Kollision nicht verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Streifschaden in Höhe von jeweils etwa 2.000 Euro. Sowohl der 80-Jährige, als auch der Omnibusfahrer müssen sich im Nachhinein ein Fehlverhalten vorwerfen lassen.

Kressbronn

Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw erfasst wurde, hat sich am Donnerstag gegen 9.45 Uhr im Riedweg ereignet. Ein 80-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Seestraße unterwegs und übersah den 65-jährigen Passanten, der die Straße auf Höhe des Bahnhofs über den Fußgängerüberweg querte. Der Fußgänger wurde ungebremst vom Audi erfasst und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Überlingen

Pkw beschädigt

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 17 Uhr an einem auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Nußdorfer Straße geparkten Mercedes verursachte. Mutmaßlich durch das Abstellen eines schweren Gegenstandes entstanden Kratzer und eine Eindellung in der Motorhaube der weißen E-Klasse. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Zahlreiche Werkszeuge von Baustelle entwendet

Nachdem Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen mehrere Werkzeuge und Maschinen von einer Baustelle in der Straße "Barbelgängle" gestohlen haben, ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Die Täter betraten die Baustelle und hebelten am Rohbau eine Baustahltüre zum Kellerraum auf. Aus diesem entwendeten die Täter eine Bohr- und Schlitzmaschine der Marke "Hilti", von der Marke "Berner" eine Akku-Flex, einen Akku-Bohrspitzer sowie einen Akkuschrauber, ein Presszangenset der Marke "Maincor" mit Pressbacken und einen Werkzeugkoffer. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 3.500 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Diebstahl

Wegen zwei Diebstählen zu denen es in der Straße "Zum Kretzen" am Dienstag im Zeitraum von etwa 14 Uhr bis 18 Uhr gekommen ist, ermittelt aktuell das Polizeirevier Überlingen. Während zwei Geldbörsen aus einer dortigen Ferienwohnung gestohlen wurde, stahl ein Dieb aus einem Bürogebäude in unmittelbarer Nähe eine Geldbörse sowie Wechselgeld aus einer Geldkasse. Die ermittelnden Beamten schließen nicht aus, dass die Taten von derselben Person begangen wurden. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Geparktes Auto beschädigt und davongefahren

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 17.10 Uhr auf einem Parkplatz eines Lokals im Strandweg einen geparkten Skoda Octavia beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Unfall mit einem Roller

Leichte Verletzungen erlitt ein 67-jähriger Rollerfahrer am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in der Hochbildstraße, nachdem er beim Versuch, während der Fahrt einen Brief in den sich dort befindenden Briefkasten einzuwerfen, stürzte. Um Hilfe zu leisten hielt ein 75-jähriger BMW-Lenker an. Als der Senior seinen Motorroller wieder aufstellen wollte, betätigte er versehentlich den Gashebel, weshalb das Zweirad beschleunigte und mit der Fahrzeugfront des BMW kollidierte. Der 67-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Radfahrer von Auto erfasst

Leichte Verletzungen und rund 600 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 18.45 Uhr auf der Bergstraße ereignete. Ein 49-jähriger Daimler-Lenker befuhr die Bergstraße, als er an der Stoppstelle zur Meersburger Straße einen von rechts aus Richtung Meersburg kommenden 41-jährigen Radfahrer übersah. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erlitt dadurch Schürfwunden.

Markdorf

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag zwischen 10.15 Uhr und 10.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Schießstattweg einen geparkten Mitsubishi beschädigt. Weil der Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem weißen Pkw unterwegs war, danach einfach wegfuhr, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern, ermittelt nun der Polizeiposten Markdorf wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell