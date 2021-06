Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Jeder siebte Autofahrer zu schnell unterwegs

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der B 31, Anschlussstelle West, am Dienstag zwischen 17.45 Uhr und 20.45 Uhr, wurde jeder siebte Verkehrsteilnehmer beanstandet. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von momentan 60 km/h waren zwei Autofahrer, die mit knapp 130 km/h und über 120 km/h die Messanlage passierten, die unrühmlichen Spitzenreiter der etwa 110 geblitzten Verkehrsteilnehmer. Ihnen droht nun ein empfindliches Bußgeld, eine Eintragung im Verkehrssünderregister und ein zweimonatiges Fahrverbot. Insgesamt müssen noch fünf weitere Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen.

Friedrichshafen

Von Rollerfahrer genötigt und beleidigt

Die Polizei Friedrichshafen hat Ermittlungen gegen einen 26-jährigen Motorroller-Fahrer eingeleitet, nachdem er am Dienstag gegen 17.30 Uhr im Bereich der Friedrichstraße mutmaßlich einen 55-jährigen Autofahrer belästigt hat. Nach Angaben des Pkw-Lenkers fuhr der Rollerfahrer zunächst hinter dem Wagen und wollte rechts über den eingezeichneten Fahrradweg überholen. Weil dies aufgrund eines Radfahrers misslang, habe der 26-Jährige gegen den rechten Außenspiegel geschlagen und daraufhin links überholt. An der Kreuzung Olgastraße sei er zunächst mit sehr geringer Geschwindigkeit vor dem Auto hergefahren und habe nach etwa 100 Metern ohne ersichtlichen Grund bis zum Stillstand abgebremst, sodass der 55-Jährige zum Anhalten genötigt wurde. Im weiteren Verlauf habe der aufgebrachte Zweiradfahrer mit der Hand auf die Pkw-Motorhaube geschlagen und seinen Kontrahenten beleidigt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung gegen den Tatverdächtigen eingeleitet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Mehrere Trunkenheitsfahrten

Die Polizei Friedrichshafen hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gleich mehreren alkoholisierten Männern die Weiterfahrt untersagen und Strafverfahren gegen sie einleiten müssen. Gegen 20.30 Uhr erwischten die Beamten in Berg einen 49-jährigen Autofahrer, der über 1,3 Promille im Atem hatte. Gegen Mitternacht ergab eine Atemalkoholmessung bei einem 46-Jährigen, der mit seinem Pkw bei Apflau unterwegs war, über 1,5 Promille. Nur knapp zwei Stunden später fuhr ein 64- Jahre alter Rollerfahrer mit über 1,2 Promille durch Meckenbeuren. Nicht ohne Schadensfolge verlief die Fahrt bei einem 33-Jährigen in Meckenbeuren. Er lenkte seinen Wagen unter Alkoholeinfluss gegen einen Poller, wodurch er mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte. Alle vier Männer mussten die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Da die Atemalkoholmessung bei dem Unfallverursacher einen geringeren Wert ergab, wurde in seinem Fall vorerst auf eine Beschlagnahme des Führerscheins verzichtet. Die anderen mussten ihre Fahrerlaubnis vorerst abgeben.

Meckenbeuren

Motorradfahrer missachtet Vorfahrt

Leichte Verletzungen zog sich ein 66-jähriger Motorradfahrer am Montag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bahnhofstraße / Hauptstraße zu. Bei ausgeschalteter Ampelanlage fuhr er aus Richtung Bahnhof kommend nach rechts auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den aus Ravensburger Richtung herannahenden Mazda eines 39-Jährigen. Durch die Kollision, bei der beide Unfallbeteiligten aufgrund des zähfließenden Verkehrs langsam unterwegs waren, kam der 66-jährige Unfallverursacher zu Sturz. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Tettnang

Unfall mit Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der B 467 bei Reutenen ereignete. Ein 34-jähriger Suzuki-Lenker war auf der Bundesstraße aus Richtung Ravensburg kommend unterwegs und wollte nach links in die Lindauer Straße abbiegen. Dabei übersah er den Skoda einer aus Kressbronner Richtung kommenden 55-Jährigen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 4.000 Euro.

Kressbronn

Gefährliche Körperverletzung

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 31 Jahren am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in der Argenstraße hat der Polizeiposten Langenargen die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 28-Jährige mit einer Glasflasche auf seinen Kontrahenten eingeschlagen. Der 33-Jährige erlitt dabei Schnittverletzungen an der Hand. Die Ermittlungen dauern an.

Überlingen

Roller umgeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen auf dem Münsterplatz abgestellten Motorroller umgeworfen und dabei den Roller und einen nebenstehenden Citroen beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Augen auf beim Welpenkauf - Betrug im Internet

Um mehrere hundert Euro wurde eine 53-jährige Frau aus dem Bereich Überlingen bei einem vermeintlichen Welpenkauf betrogen. Nach der Überweisung des Kaufpreises wurde sie von den vermeintlichen Verkäufern zur zusätzlichen Vorauszahlung eines vierstelligen Euro-Betrags für das Einfliegen des jungen Vierbeiners der Rasse "Golden Retriever" aufgefordert. Da eine solche Zahlung nicht vereinbart war und auch eine Abholung nicht ermöglicht wurde, lehnte sie ab, woraufhin der Kontakt zum Verkäufer abbrach. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Überlingen

Betrunken mit Pkw unterwegs

Knapp 1,4 Promille hatte ein 23-jähriger Autofahrer intus, der am Mittwochmorgen gegen 1 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen im Stadtgebiet kontrolliert worden war. Die Beamten veranlassten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein des 23-Jährigen ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Owingen

Pkw gegen Radfahrer

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin ereignete sich am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Überlinger Straße im Bereich der Einmündung Maybachstraße. Ein 31-jähriger Daimler-Fahrer befuhr die Landstraße in Richtung Überlingen und wollte nach links in die Maybachstraße abbiegen. Dabei erkannte er die 69-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg parallel der Landstraße unterwegs war, und hielt an. Aufgrund eines Missverständnisses, bei dem der Unfallverursacher dachte, die Radlerin wolle hinter seinem Wagen herumfahren, fuhr er an. Dabei kollidierte er mit dem Fahrrad der Frau, die daraufhin stürzte und sich Hämatome und Prellungen zuzog. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Markdorf

Münzautomaten im Seniorenheim aufgebrochen

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitag bis Montag im Waschraum des Altersheims in der Spitalstraße an mehreren Waschmaschinen den Münzautomaten aufgehebelt und daraus Münzgeld im niedrigen dreistelligen Bereich gestohlen. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/96200 entgegen.

Meersburg

Radfahrer stürzt alleiunbeteiligt

Mit leichten Verletzungen von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer, der am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Uferpromenade alleinbeteiligt gestürzt war. Der Mann war gemeinsam mit seiner Frau von Hagnau kommend in Richtung Meersburg unterwegs, als er aus Unachtsamkeit einen Bordstein berührte und die Kontrolle über sein Rad verlor. Beim Sturz zog er sich leichte Kopfverletzungen zu. Einen Schutzhelm trug er nicht.

