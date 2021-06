Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 15 Uhr auf der B 32. Eine 69-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Hohenzollernstraße und bog an der Kreuzung zur B 32 nach links in Fahrtrichtung Sigmaringendorf ab, vermutlich ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Eine Kollision mit einem Citroen konnte trotz des Ausweichmanövers der von links kommenden 32-Jährigen nicht verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bingen

Von Unbekanntem angegriffen

Ein bislang unbekannter Täter griff am Dienstag gegen 23 Uhr einen 29-Jährigen auf einem Feldweg an. Der Mann machte einen nächtlichen Spaziergang, als ihm nach eigenen Angaben die Beine weggezogen wurden, er dadurch zum Sturz kam und ihm mehrere Male ins Gesicht geschlagen wurde. Nach ärztlicher Untersuchung konnte bei dem 29-Jährigen eine Gehirnerschütterung festgestellt werden. Die Polizei Sigmaringen ermittelt nun wegen Körperverletzung. Personen, die Hinwiese zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sauldorf

Brand

Mittwochfrüh gegen 4.30 Uhr meldete ein 46-Jähriger der Polizei einen auf seinem Grundstück brennenden Holzstapel. Noch vor dem Eintreffen zweier Polizeistreifen war der Brand vom Eigentümer bereits gelöscht worden. Möglicherweise könnte ein Funke eines am Abend gemachtes Feuers in einer Feuerschale den Brand ausgelöst haben. Eine Gefahr für das in der Nähe befindliche Wohngebäude bestand nicht.

Mengen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 3.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.15 Uhr auf der Beizkofer Straße entstanden. Eine 72-jährige VW-Fahrerin befuhr die Karlstraße aus Richtung Reiserstraße, als sie an der Stoppstelle zur Beizkofer Straße eine von rechts kommende 56-jährige Seat-Lenkerin übersah. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge blieben die Insassen glücklicherweise unverletzt.

Bad Saulgau

Geparktes Auto beschädigt und davongefahren

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr auf einem Parkplatz einer Rehaklinik im Siebenkreuzerweg einen geparkten VW Golf beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Streifschaden und eine Delle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 32-Jähriger bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der B 32 in Fahrtrichtung Ravensburg auf Höhe des Kreisverkehrs auf der Landstraße 283. Eine 28-jährige Peugeot-Fahrerin erkannte das verkehrsbedingte Abbremsen des 32-jährigen Audi-Lenkers zu spät und fuhr auf dessen Fahrzeug auf. Bei der Kollision entstand geringer Sachschaden.

Mengen

Diebstahl

Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei Bad Saulgau gegen zwei 21-Jährige. Sie stehen im Verdacht, in der vergangenen Nacht in der Fabrikstraße mehrere Gegenstände, so unter anderem Handys, Navigationsgeräte und Ausweisdokumente, aus zwei geparkten Pkw entwendet zu haben. Die beiden Männer waren zuvor bereits aufgefallen, nachdem sie in einem Lokal in der Hauptstraße mit Gästen in Streit geraten waren. Als sie die Räumlichkeit verließen, sei einer der beiden eigenen Angaben zufolge von mehreren Personen geschlagen worden. Dies möglicherweise deshalb, weil er kurz davor an zwei vor der Gaststätte geparkte Fahrzeuge uriniert hatte. Danach begab sich das Duo auf den Parkplatz einer Lokalität in der Fabrikstraße und ließ dort aus zwei unverschlossen abgestellten Pkw diverses Diebesgut mitgehen. Nachdem Zeugen die Tat beobachtet und die Polizei verständigt hatten, konnte diese die Langfinger kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung feststellen und vorläufig festnehmen. Bei beiden wurden gestohlene Gegenstände aufgefunden. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell