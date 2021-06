Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Handfester Streit

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es gestern Mittag in der Grüne-Turm-Straße. Zwei Männer im Alter von 43 und 51 Jahren gerieten verbal in Streit. In der Folge schlugen und stießen die Männer sich gegenseitig, sodass beide leichte Verletzungen erlitten. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten.

Ravensburg

Unfall in Baustelle

In der derzeitigen Baustelle auf der B30 auf Höhe von Ravensburg-Nord ist am Dienstagabend eine 43 Jahre alte Autofahrerin verunfallt. Die Ford-Fahrerin war in Richtung Süden unterwegs, als sie aufgrund der geänderten Verkehrsführung so verwirrt war, dass sie in das Baustellengelände fuhr. Dort prallte sie gegen einen aufgeschütteten Kieshaufen. Ihr Ford erlitt einen Schaden von 4.000 Euro und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Ravensburg

Mann nach Randale und sexueller Belästigung in Gewahrsam

In Gewahrsam genommen werden musste am Dienstagabend ein 39-Jähriger, nachdem er im Laufe des Tages fortwährend für Polizeieinsätze gesorgt hat. Der Mann fiel bereits zur Mittagszeit am Kreisimpfzentrum auf, da er Mitarbeiter anpöbelte und randalierte. Als er im Laufe des Nachmittags abermals wegen Randalierens auffiel und abends zwei Heranwachsende verbal sexuell belästigte, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen und die Kostenrechnung für den Aufenthalt in der Zelle zu.

Ravensburg

Mann randaliert in Wohnung

Eine Frau verletzt und die Wohnung verwüstet hat ein 51 Jahre alter Mann am Dienstag im Wohngebiet Andermannsberg. Der Mann verschaffte sich über einen Balkon Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Partnerin. Nach einem Streit ging er die Frau körperlich an, schubste sie durch die Wohnung und trat nach ihr, sodass sie im Anschluss von einem Rettungsdienst versorgt werden musste. In der Wohnung warf er Regale um und schmiss mit Gegenständen. Außerdem steht im Raum, dass er Geld entwendet und ein Handy beschädigt haben soll. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 51-Jährigen eröffnet. Da die Beamten in der Wohnung der Frau eine kleine Menge Rauschgift fanden, muss diese sich wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Ravensburg

Nach Unfall geflüchtet

Im Parkhaus Untertor hat ein Autofahrer am Montagmittag, nachdem er einen geparkten Wagen angefahren hat, das Weite gesucht. Der Verursacher streifte zwischen 11.30 und 12.30 Uhr den abgestellten Hyundai seitlich und verursachte einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Ravensburg

Autoscheibe eingeworfen

Die Fensterscheibe eines im Dreiländerring geparkten Autos hat ein Unbekannter im Laufe des Montags eingeworfen. Der Täter verursachte einen Schaden in Höhe von mehr als 500 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Unfallflucht

Ermittlungen wegen Unfallflucht hat das Polizeirevier Weingarten aufgenommen, nachdem ein unbekannter Pkw-Fahrer am Dienstagvormittag zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz einer Schule in der Gartenstraße mit einem abgestellten BMW kollidiert ist. Anschließend suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Wangen

Diebstahl

Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Diebstahl gegen Unbekannt, nachdem am Dienstag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr aus einem privaten Garten in der Leutkircher Straße ein schwarzer Gasgrill des Herstellers Enders entwendet wurde. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Vogt

Wirtschaftlicher Totalschaden eines Pkw

Wirtschaftlicher Totalschaden an einem Pkw sowie Flurschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 20 Uhr auf der Landstraße 324. Eine 30-jährige Audi-Fahrerin befuhr die L 324 von Vogt kommend in Fahrtrichtung Mosisgreut. Auf Höhe Mosisgreut kam sie vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts in das Bankett. Durch zu starkes Gegenlenken geriet die 30-Jährige über die Gegenfahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Durch den Unfall entstand am Pkw ein Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sowie ein geringer Flurschaden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste von der Freiwilligen Feuerwehr Vogt eine kleine Fläche Erdreich abgetragen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Vogt war mit fünf Einsatzkräften und zwei Einsatzfahrzeugen am Unfallort. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Vogt

Verkehrsunfall durch ein landwirtschaftliches Gespann

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.20 Uhr nahe Rohrmoos, nachdem ein 60-Jähriger einen Defekt am Druckluftschlauch zwischen seiner Zugmaschine und Anhänger bemerkte. Um den Defekt zu beheben, kam ihm sein Sohn zur Hilfe. Seinen Pkw stelle er unweit vom landwirtschaftlichen Gespann ab. Während der Reparaturarbeiten kam das Gespann auf leichtem Gefälle ins Rollen und kollidierte nach mehreren Metern mit dem abgestellten Pkw. An der Zugmaschine entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, am Pkw in Höhe von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Isny

Unfall mit einem Pedelec

Leichte Verletzungen erlitt ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer am Dienstag gegen 11.40 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Kleinhaslach in Richtung Rotenbach. Beim Umschauen zu einer weiteren Pedelec-Fahrerin kam es zum Sturz des 65-Jährigen. Aufgrund seiner Verletzungen im Schulterbereich wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Pedelec entstand geringer Sachschaden von etwa 20 Euro.

Kißlegg

Unfall nach Sekundenschlaf

Sekundenschlaf dürfte der Grund für einen Unfall gewesen sein, der sich am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Kißlegg ereignet hat. Der 29-jährige Fahrer eines Audi war auf der linken Spur unterwegs, als er nach eigenen Angaben wegen Müdigkeit nach rechts kam. Er stieß seitlich mit einem neben ihm fahrenden Lkw zusammen und überfuhr im Anschluss einen Leitpfosten. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Der Audi musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Kißlegg

Verkehrsunfall

Ein unbekannter LKW-Fahrer verursachte am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf der Schloßstraße einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Lichtzeichenanlage am dortigen Bahnübergang zeigte Rotlicht, als der Fahrer des LKW zunächst anhielt, im Anschluss jedoch weiterfuhr. Die sich bereits senkenden Schranken trafen das Führerhaus des Zugfahrzeugs sowie den Anhänger. Hierbei entstand an der Bahnschranke ein erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des LKW-Zugs bog im weiteren Verlauf nach links in Richtung Wolfegg-Rötenbach ab. Nach Zeugenangaben handelte es sich um einen ausländischen LKW mit weißem Führerhaus, schwarzer Plane und Hänger. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Argenbühl

Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Beim Überqueren der L 265 ist ein Radfahrer am Montagabend um kurz nach 18 Uhr von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der 76 Jahre alte Zweiradlenker war von Wengen nach Waltershofen unterwegs, als er beim Passieren der Landesstraße mit einem bevorrechtigten Pkw zusammenstieß. Der BMW-Fahrer wollte dem plötzlich auftauchenden Radler noch ausweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr gänzlich verhindern. Der 76-Jährige wurde vom Rad geschleudert und erlitt mittelschwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der 37 Jahre alte Autofahrer fuhr durch die Ausweichbewegung in die Leitplanke. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Amtzell

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 61-jähriger Kraftradfahrer am Dienstag gegen 9.35 Uhr auf der Landstraße 335 von Bodnegg kommend in Fahrtrichtung Neukirch. Nachdem eine 40-jährige Opel-Lenkerin mutmaßlich gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, kollidierte der Pkw mit dem Kraftrad, wodurch der 61-Jährige stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Leutkirch

Pkw landet an Baum

Zwei Verletzte und Totalschaden am Auto sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Kreisstraße zwischen Ottmannshofen und Hofs ereignet hat. Der 21 Jahre alter Fahrer fuhr mutmaßlich deutlich zu schnell in eine Kurve. Er kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Lenker und sein 24 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Abschleppdienst barg den Wagen, an dem ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden sein dürfte.

Aichstetten

Einbrecher versucht in Tennisheim einzusteigen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Einbrecher probiert, sich Zutritt zum Tennisheim zu verschaffen. Der Täter versuchte mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln, was ihm allerdings misslang. Der Schaden, der dadurch am Gebäude entstanden ist, wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Einbruchversuchs und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise.

Altshausen

Polizei sucht nach Verkehrsunfallflucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr in der Riedstraße ereignet hat, ermittelt der Polizeiposten Altshausen aktuell wegen Verkehrsunfallflucht. Ein 62-jähriger Mann lief zur Unfallzeit mit seinem Rollator in stadtauswärtige Richtung die Straße entlang. Zwischen dem Abzweig zur Kläranlage und dem Abzweig zum Bahnübergang sei er von einem unbekannten weißen Fahrzeug überholt und touchiert worden. Dabei stürzte er über seinen Rollator zu Boden und verletzte sich leicht. Vom Unfallverursacher, der einfach weiterfuhr, ist nichts weiter bekannt. Den Angaben des 62-Jährigen zufolge hätten zwei junge Radfahrer den Unfall beobachtet. Diese und weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/92170 bei der Polizei zu melden.

Baindt

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 13.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.40 Uhr auf der Sulpacher Straße entstanden. Eine 50-jährige VW-Fahrerin befuhr die Maderstraße in Richtung Sulpacher Straße, als sie zunächst an der Stoppstelle einen von rechts kommenden Pkw passieren ließ, eine dahinterfahrende 42-jährige VW-Lenkerin jedoch übersah. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge blieben die Insassen glücklicherweise unverletzt.

Ebenweiler

Radfahrer stürzt

Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, der am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Ebenweiler und Oberweiler stürzte. Der 78-Jährige war zusammen mit zwei weiteren Fahrradfahrern unterwegs, als ihm plötzlich schwindlig wurde und er vom Rad fiel. Durch den Sturz erlitt er trotz Helm eine Kopfverletzung, wegen der er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell