Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Neufra

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer erlitten, der am Montag gegen 13 Uhr auf der B 32 zwischen Gammertingen und Neufra gestürzt ist. Der Zweiradlenker geriet in einer scharfen Kurve zu sehr in Schräglage und stürzte. Er rutschte von der Straße und wurde in einer angrenzenden Leitplanke eingeklemmt. Er war nach dem Sturz nicht ansprechbar und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. An der Maschine des 53-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Sporthalle

Am vergangenen Wochenende haben Vandalen mehrere Scheiben und Türen an der Schulsporthalle in der Bilharzstraße eingeschlagen. Die Täter verursachten einen Schaden von mehr als tausend Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Pfullendorf

Bus gestreift und geflüchtet

Einen Bus gestreift hat am Montagnachmittag gegen 17 Uhr ein Lastwagen, der dem Fahrzeug auf der Landesstraße zwischen Denkingen und Neubrunn entgegenkam. Ohne zu Halten fuhr der Lkw-Fahrer weiter und kümmerte sich nicht um den angerichteten Streifschaden in Höhe von mehr als hundert Euro am Bus. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Ostrach

Unfall im Kreisverkehr

Von einem Abschleppdienst geborgen werden musste am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Pkw, der im Kreisverkehr "Drei-Länder-Kreisel" zwischen Ostrach und Krauchenwies verunglückte. Der 82 Jahre alte Fahrer des Ford war in Richtung Krauchenwies unterwegs, als er im Kreisverkehr an den betonierten Innenring stieß. Sein Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung. Da das Fahrzeug umzustürzen drohte, war ein Abschleppdienst zur Bergung vonnöten. Der Fahrer blieb unverletzt, der am Pkw entstandene Schaden in gering.

Bad Saulgau

Taxi-Fahrgast sorgt für Ärger

Mit mehreren Strafanzeigen hat ein 58-Jähriger zu rechnen, der am Montagmittag um kurz nach 12 Uhr ein Taxi verschmutzt und danach die Fahrerin um die Kosten geprellt und beleidigt hat. Der Mann nahm während der Fahrt mehrfach seinen Mund-Nasen-Schutz ab und verschmutzte den Innenraum durch Essensreste. Da er trotz mehrfacher Ermahnung der Fahrerin nicht hören wollte, bat sie ihn nach kurzer Distanz, den Wagen zu verlassen. Anstatt die angefallenen Kosten zu begleichen ergriff der deutlich alkoholisierte 58-Jährige die Flucht und beleidigte die Frau. Die Fahrerin verfolgte den Mann und stellte ihn bis zum Eintreffen einer hinzugerufenen Polizeistreife.

