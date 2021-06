Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunkener in Polizeigewahrsam

Die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbracht hat ein 33 Jahre alter Mann, nachdem er am Montagabend um kurz nach 22 Uhr in der Gartenstraße Autos angehalten hatte. Der stark alkoholisierte Mann trat dazu immer wieder auf die Straße und schrie herum. In Ermangelung an Alternativen nächtigte er nach einer ärztlichen Untersuchung in Polizeigewahrsam.

Ravensburg

Feuerwehreinsatz in Krankenhaus

Die Feuerwehr rückte am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu einem Alarm in das Elisabethen-Krankenhaus aus. Ein Wasserschaden hatte zuvor einen installierten Melder in einem Gebäude ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg, die mit elf Einsatzkräften vor Ort war, rückte nach kurzer Überprüfung wieder ab.

Ravensburg

Blitzer beschädigt

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende eine in der Jahnstraße installierte Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt. Der Täter schlug mehrere Gläser der Anlage kaputt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg erbittet unter Tel. 0751/803-3333 Hinweise im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung.

Ravensburg

Beschädigungen an Gebäude der DHBW

Eine beschmierte Hausfassade, ein verunstalteter Briefkasten und ein heruntergerissenes Lischt sind die Bilanz der Beschädigungen, die Unbekannte am vergangenen Wochenende an einem Gebäude der DHBW zu verantworten haben. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch geprüft. Das ermittelnde Polizeirevier Ravensburg schließt nicht aus, dass die Taten im Zusammenhang mit den Feiernden am Philosophenweg stehen.

Ravensburg

Für Fußgänger gebremst - Auffahrunfall

9.000 Euro Sachschaden ist am Montagmorgen beim Zusammenstoß zweier Pkw in der Ulmer Straße entstanden. Die beiden Wagen bogen hintereinander von der Möttelinstraße nach links in die Ulmer Straße ein. Als der vorausfahrende Ford wegen der Grünphase der Fußgängerampel bremste, um die Passanten queren zu lassen, erkannte das der hinter ihm fahrende 69-jährige Mercedes-Lenker zu spät. Der Mercedes wurde durch den Auffahrunfall so schwer beschädigt, dass der Wagen abgeschleppt werden musste.

Ravensburg

Kennzeichen gestohlen und Pkw angezündet

Gestohlene Kennzeichen hatte ein 35-Jähriger bei sich, den eine Polizeistreife am frühen Montagmorgen in der Friedhofstraße kontrollierte. Die Beamten waren von einer Rettungswagenbesatzung zu dem an der Hand verletzten Mann gerufen worden. Weitere Ermittlungen der Polizisten zu den Kennzeichen ergaben, dass diese nicht nur gestohlen waren, sondern an den zugehörigen Pkw teilweise die Scheiben eingeschlagen wurden. An einem Pkw war versucht worden, ein Feuer zu legen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der 35-Jährige mit den Taten in Verbindung steht. Gegen ihn ist ein Strafverfahren eröffnet worden.

Leutkirch

Radfahrer von Auto angefahren

Glücklicherweise nur leicht verletzt worden ist ein Radfahrer, der am Montagmorgen gegen 9 Uhr in der Rathausstraße von einem Auto erfasst wurde. Der Zweiradfahrer war auf dem Radweg unterwegs, als die 74 Jahre alte Autofahrerin beim Einbiegen von der Bergstraße in die Rathausstraße den 84-Jährigen übersah. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radler. Am Honda der Unfallverursacherin und dem Rad entstand ein Gesamtsachschaden von über 1.000 Euro.

Leutkirch

Wohnwagen aufgebrochen

In der Nacht zum Montag hat ein Einbrecher einen im Anger abgestellten Wohnwagen aufgebrochen. Der Täter durchwühlte den Hänger, nahm allerdings nach ersten Erkenntnissen nichts an sich. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zu dem Einbruch.

Bad Wurzach

Polizeieinsatz in Hauerz

Wegen einem mit Messer bewaffneten Mann musste die Polizei am Montagmorgen nach Hauerz ausrücken. Der deutlich alkoholisierte 24-Jährige war zuvor in Streit mit seinem Arbeitgeber geraten. Als er ein Messer zog, damit drohte und sich in seinem Zimmer einschloss, verständigten die Anwesenden die Polizei. Eine Polizeistreife trat daraufhin die Tür ein. Der 24-Jährige ließ sich im Anschluss widerstandslos mitnehmen. Er wurde zur medizinischen Behandlung in eine Fachklinik gebracht. Da die Beamten in der Wohnung zudem illegales Rauschgift auffanden, muss er nun mit einer Anzeige wegen Drogenbesitz rechnen.

Wangen

Drogen im Auto - Mann von Polizei gestellt

Wegen Drogenbesitzes und Fahren unter Drogeneinfluss muss sich ein 28 Jahre alter Mann verantworten, den die Verkehrspolizei in der Montagnacht auf der Landstraße beim Bahnhof Ratzenried kontrollierte. Beim Erkennen der Polizeistreife schluckte der Mann mehrere auf dem Schoß befindliche Marihuana-Blüten. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten außerdem Reste von Betäubungsmitteln und verschreibungspflichtigen Medikamenten. Ihm wurde in einem Krankenhaus auf Anordnung der Beamten Blut abgenommen, da der 28-Jährige augenscheinlich unter Drogenbeeinflussung stand. Zudem wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Wohnung des Mannes durchsucht. Auch hier fanden die Polizisten weitere Kleinmengen an Rauschgift. Der 28-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Isny

Brennender Mülleimer

Am Sonntagmittag ist die Freiwillige Feuerwehr Isny zu einem brennenden Mülleimer in der Rainstraße ausgerückt. Die Wehrleute löschten den im Freien stehenden Eimer binnen kurzer Zeit. Eine Gefahr für andere Gebäude bestand nicht. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang nicht bekannt.

Isny

Diebstahl an Baggersee

Ein Dieb hat am Sonntag gegen 15 Uhr am Baggersee in Großholzleute einem Badegast die Kleidung gestohlen. Der Täter entwendete auch den Autoschlüssel des 62-jährigen Mannes. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen der Tat. Hinweise auf den Langfinger werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

Vogt

An mehreren Bushaltestellen im Bereich Vogt, Abzweigung Grund, haben bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende für Beschädigungen gesorgt. Die Täter beschmierten mehrere Fahrplanschaukästen mit Buntstiften und brachten teils linksgerichtete Parolen an. Aufgrund der angebrachten Schriftzüge ist ein Zusammenhang mit dem in der Nähe befindlichen Waldbesetzercamp zu vermuten. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit durch die Regional-Verkehrs-Gesellschaft geprüft.

Achberg

Brandalarm in Siloanlage

In einer Siloanlage hat am Montagmorgen um kurz nach 8 Uhr ein Brandalarm ausgelöst. Grund dafür war ein technischer Defekt der Meldeanlage, sodass die hingeeilte Freiwillige Feuerwehr nach kurzer Überprüfung wieder abrücken konnte.

Weingarten

Auf Lastwagen aufgefahren

Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Waldseer Straße entstanden. Ein 26 Jahre alter Seat-Fahrer erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Lastwagen-Lenker bremsen musste, und fuhr auf den Lkw auf.

Weingarten

Ladendieb gestellt

Nach einem Diebstahl in einem Drogerie- und einem Sportgeschäft wurde ein 33 Jahre alter Tatverdächtiger am Montagnachmittag gestellt. Ein Mitarbeiter des Sportgeschäfts bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann an. Dieser nahm die Beine in die Hand und ergriff die Flucht. Nach kurzer Verfolgung verlor der 33-Jährige auf seinem Weg drei entwendete Parfümflaschen, die er kurz zuvor in einem Drogeriemarkt gestohlen hatte. Der Mitarbeiter stellte den Flüchtenden letztlich und hielt ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei fest. Die gestohlenen Waren hatten insgesamt einen Wert von etwa 400 Euro. Auf den Mann kommen nun Strafanzeigen wegen Diebstahls sowie Hausverbote und Vertragsstrafen zu.

Weingarten

Radfahrer kollidiert mit Anhänger

Auf der Kreuzung der Ettishofer Straße mit der Brechenmacherstraße ist ein Radfahrer am Montagmorgen mit einem Pkw-Anhänger zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der Zweiradlenker war in Richtung Lerchenfeld unterwegs, als ein entgegenkommender Nissan-Fahrer ihn beim Linksabbiegen übersah. Der 36-jährige Radler wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Baienfurt

Rathausmitarbeiter angegangen

Mit einem Regenschirm hat ein 27-Jährger am Montagnachmittag einen Mitarbeiter des Rathauses angegriffen. Der Angestellte verwies den Jüngeren des Hauses, da dieser keinen Termin hatte. Aus Wut darüber warf der 27-Jährige den Regenschirm mit der Spitze nach dem Mitarbeiter, verletzte ihn aber nicht. Der Angreifer muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

