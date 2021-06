Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Drei Verletzte bei Fahrradunfall

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich drei Radfahrer Verletzungen zuzogen, ereignete sich am Sonntag gegen 14 Uhr zwischen Holzreute und Hirschlatt. Ein 72-jähriger Radler war gemeinsam mit seiner 65-jährigen Frau entlang der K 7725 in Richtung Kehlen unterwegs. Etwa 100 Meter nach dem Kreisverkehr in Hirschlatt kam ihnen eine 43-jährige Radfahrerin entgegen. Auf dem schmalen Radweg berührten sich die Lenker der Entgegenkommenden, sodass sowohl der 72-Jährige als auch die 43 Jahre alte Frau zu Boden stürzten. Die Begleiterin, die hinter ihrem Mann fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr in die am Boden liegende Frau hinein und stürzte ebenfalls. Alle drei Beteiligten zogen sich diverse Schürfwunden zu und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Friedrichshafen

Spiegel abgefahren

Weil ein unbekannter Unfallverursacher in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagabend den Außenspiegel eines in der Gebhardstraße geparkten BMW abgefahren hat und danach einfach wegfuhr, ermittelt nun die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Räder aus Tiefgarage gestohlen

Unbekannte haben sich am Sonntag zwischen 18 Uhr und 20.15 Uhr unberechtigt Zutritt zu einer Tiefgarage in der Hofener Straße verschafft und aus dem dortigen Fahrradabstellraum zwei Fahrräder gestohlen. Die Diebe durchtrennten mehrere Fahrradschlösser und durchwühlten die an den Rädern angebrachten Taschen. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 1.300 Euro beziffert. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn

Fahrraddämpfer gestohlen - Zeugen gesucht

Eine hochwertige Fahrradfederung der Marke "Fox" hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 13 Uhr und 16 Uhr von einem am Fahrradständer des Strandbads Kressbronn abgestellten Mountainbike aufwändig abmontiert und gestohlen. Der Hinterbau-Dämpfer vom Typ "Float DPS Performance" hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07543/93160 zu melden.

Kressbronn

Motorrad umgestoßen

Auf etwa 1.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter am Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr an einer auf dem Motorradparkplatz des Strandbades abgestellten KTM-Maschine verursachte. Als die 18-jährige Besitzerin zu ihrem Motorrad zurückkam, lag dieses stark beschädigt am Boden. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen

Fahrer belästigt Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen

Nachdem eine 27-jährige Frau am Montag gegen 14.15 Uhr in der Mühlstraße von einem unbekannten Fahrer eines weißen Kastenwagens belästigt wurde, hat die Polizei Langenargen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Die Frau war zu Fuß unterwegs, als sie bemerkte, dass der Wagen mit Schrittgeschwindigkeit an sie heranfuhr. Der Fahrer forderte sie auf, einzusteigen, und wurde, als sie dies ablehnte, ausfällig. Er beleidigte und bedrohte die 27-Jährige und war im Begriff, aus seinem Fahrzeug zu steigen. In diesem Moment kamen zwei Rennradfahrer hinzu, woraufhin der Unbekannte die Flucht ergriff. Der unbekannte Mann wird als circa 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß und korpulent beschrieben. Er hatte dunkelbraune Augen, buschige Augenbrauen, schwarze, kurze, wellige Haare und einen Dreitagebart. Auffällig waren seine schlechten Zähne, schmutzige Fingernägel und die starke Körperbehaarung. Zur Tatzeit trug er eine Goldkette und ein blaues, verwaschenes, fleckiges T-Shirt. Im Kastenwagen, dessen Schiebetür auf der Fahrerseite eingedellt war, hing ein gelber Duftbaum. Personen, die Hinweise zu dem Mann oder dessen Wagen geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07543/93160 beim Polizeiposten Langenargen zu melden. Insbesondere die beiden Radfahrer werden gebeten, Kontakt zu den Ermittlern aufzunehmen.

Überlingen

Trunkenheitsfahrt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 30-jähriger Autofahrer rechnen, der am Montagnachmittag im Stadtgebiet von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen kontrolliert worden war. Bei der Überprüfung des Fahrers nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von über 1,3 Promille ergab, musste der 30-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Polizeibeamten stellten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Markdorf

Vorfahrt missachtet

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Kreuzung Zeppelinstraße/Planckstraße ereignete. Ein 35 Jahre alter Fahrer eines Renault Master fuhr von der Planckstraße ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 84-jährigen Mercedes-Lenkers, der in Richtung Kluftern unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die C-Klasse gedreht und kam erst im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Während der Sachschaden am Mercedes auf etwa 5.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Renault, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, auf circa 4.000 Euro.

Markdorf

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit circa 4.500 Euro Sachschaden ereignete sich am Montagabend gegen 18.15 Uhr in der Zeppelinstraße. Eine 19-jährige Honda-Lenkerin hatte zu spät erkannt, dass die vor ihr fahrende 42-Jährige mit ihrem Skoda in die Maybachstraße abbiegen wollte und dafür verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand am Honda etwa 3.000 Euro, am Skoda etwa 1.500 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell