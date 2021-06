Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen / Neuravensburg

Fahrradsturz endet tödlich

Am Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 74-jähriger Radfahrer mit seinem Herrenrad die L320 in Fahrtrichtung Lindau. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt er auf dem Radweg zwischen Neuravensburg und Roggenzell zu Sturz und zieht sich hierbei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Hier verstarb er kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kißlegg unter der Telefonnummer 07563 90990 zu melden.

