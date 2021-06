Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 14.06.2021

Isny/ Landkreis Ravensburg (ots)

Polizei ermittelt nach Brand wegen versuchtem Tötungsdelikt

Nach dem Brand eines Wohnhauses in der Wilhelmstraße (wir berichteten) ermittelt die Polizei nun gegen einen 55 Jahre alten Hausbewohner. Nach ersten Ermittlungen legte der Mann das Feuer in seiner Wohnung vorsätzlich und brachte damit sich selbst und andere bewusst in Gefahr. Zudem hatte er in den Zimmern mehrere brennbare und brandbeschleunigende Stoffe gelagert, von denen ein zusätzliches Risiko ausging. Er selbst erlitt durch den Brand schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg werden nun Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 55-Jährigen geführt. Er soll nach Besserung seines Gesundheitszustands einem Haftrichter vorgeführt werden.

Kontakt: Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

