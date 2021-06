Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zusammenstoß beim Einparken

Rund 2.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Herrenstraße ereignet hat. Ein 47-jähriger Mercedes-Benz-Lenker übersah dort beim Einparken einen Pfeiler an einem Gebäude und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde der Mann nicht.

Ravensburg

Unter Medikamenteneinfluss am Steuer

Mit seinem Pkw und mutmaßlich unter Medikamenteneinfluss stehend war am Sonntag gegen 7.30 Uhr ein 39-Jähriger auf einem Parkplatz in der Bleicherstraße unterwegs. Der Mann war aufgrund seines aggressiven Fahrverhaltens und seiner Ausfallerscheinungen im Gespräch mit einer Person aufgefallen. Der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, bestätigte sich im Rahmen der polizeilichen Kontrolle durch freiwillige Tests nicht. Nach eigenen Angaben des 39-Jährigen konsumiert er diverse Medikamente zur Behandlung einer Erkrankung, welche die Fahrsicherheit möglicherweise beeinträchtigen. Die Polizeibeamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Bei einer positiven Blutuntersuchung erwartet den Mann eine Strafanzeige.

Ravensburg

Hoher Schaden nach Unfall

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Georgstraße entstanden ist. Der 44 Jahre alte Fahrer eines Audi A4 stieß seitlich gegen einen A5, dessen 26-jähriger Fahrer auf der rechten Fahrspur neben dem Verursacherfahrzeug unterwegs war. Der 44-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht an der Hand und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Ravensburg

Versuchter Einbruch in Friseursalon

Im Zeitraum der letzten zwei Wochen hat ein Einbrecher versucht, in einen Friseursalon in der Herrenstraße einzusteigen. Der bislang unbekannte Täter bemühte sich vergeblich, eine Türe aufzuhebeln. Er verursachte einen Schaden von mehr als 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Baindt

Verletzungen durch Pyrotechnik

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt gegen einen 17-Jährigen, nachdem der Polizei am Sonntagfrüh gegen 6.50 Uhr in der Ziegeleistraße ein lauter Knall durch Pyrotechnik gemeldet worden war. Bei der Überprüfung wurde vor Ort ein Mobiltelefon aufgefunden und sichergestellt, welches auf den Tatverdächtigen zurückgeführt werden konnte. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Baindt

Wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt das Polizeirevier Weingarten aktuell gegen einen 51-Jährigen. Laut Angaben von Zeugen fuhr der Mann am Sonntagabend stark betrunken mit seinem Renault durchs Stadtgebiet. Als er im Anschluss an seiner Wohnung kontrolliert wurde, erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 3 Promille. Der Mann musste in der Folge zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss er mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und der Einbehaltung seines Führerscheins rechnen.

Weingarten

Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Wegen eines ausgelösten Rauchmelders musste die Freiwillige Feuerwehr Weingarten am Sonntagnachmittag in die Scherzachstraße ausrücken. Der Bewohner einer dortigen Unterkunft hatte beim Kochen sein Essen auf dem Herd vergessen und damit für die Alarmauslösung gesorgt. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug angefahren war, beseitigte den Rauch.

Baienfurt

Sachbeschädigung

Ein 28-Jähriger beschädigte am Sonntag gegen 11.30 Uhr in einer Bäckerei in der Waldseer Straße mit einem Messer einen Tisch. Mehrfachen Aufforderungen durch eine Mitarbeiterin, dies zu unterlassen, kam der Mann nicht nach. Nachdem die Mitarbeiterin den Notruf abgesetzt hatte, entfernte sich der 28-Jährige von der Örtlichkeit, konnte jedoch durch eine hinzugerufene Polizeistreife festgestellt werden. Nach weiteren Ermittlungen auf dem Polizeirevier und der Beschlagnahme des Messers wurde der Mann auf freien Fuß entlassen, er gelangt wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.

Altshausen

Unfall

Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Landesstraße zwischen Ebenweiler und Altshausen entstanden. Ein 33 Jahre alter Autofahrer überholte während der Fahrt nach Altshausen einen vorausfahrenden Dacia, als dieser gerade im Begriff war, nach links abzubiegen. Die Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Leutkirch

Brand

Am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Brand eines Altpapier-Containers in der Kornhausstraße aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen der Kunststoff-Container, der mit Altpapier gefüllt war, sowie zwei danebenstehende Kartons in Brand. Durch die Flammen, die Hitze und die Löscharbeiten der Feuerwehr wurde die Hauswand eines unmittelbar in der Nähe befindlichen Gebäudes beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache, die aktuell noch unbekannt ist, dauern an. Das Polizeirevier Leutkirch bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Wolfegg

Diebstahl eines Pkw

Am Sonntag gegen 1.45 Uhr entwendete den Angaben eines 24-Jährigen zufolge ein zunächst Unbekannter am Stockweiher seinen Pkw. Der junge Mann war mit Freunden an dem Weiher, als ihm seiner Aussage zufolge erst sein Autoschlüssel und anschließend der Pkw selbst vom Parkplatz entwendet wurde. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte der Pkw in Kißlegg mit erheblichen Unfallbeschädigungen im Frontbereich festgestellt werden. Nachdem gegen 7.40 Uhr der Polizei eine Unfallstelle auf der Kreisstraße 7937 Höhe Samhof gemeldet worden war, ist aufgrund der Spurenbilder zu vermuten, dass der Fahrer in der Nacht mit dem gestohlenen Pkw auf der Kreisstraße von Wolfegg kommend rechts von der Fahrbahn abgekommen und einen Anhang hinuntergefahren war. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen Bekannten des Fahrzeugbesitzers. Dieser konnte am Sonntagvormittag von der Polizei angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm noch einen Wert von etwa 0,3 Promille, ein Drogenvortest reagierte positiv auf diverse Substanzen. Daraufhin wurde bei dem Tatverdächtigen eine Blutentnahme in einer Klinik angeordnet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wangen im Allgäu

Unfall durch eine Baumwurzel

Ein Radausflug führte am Sonntag gegen 11.50 Uhr bei einer 67-Jährigen zum Aufenthalt in einer Klinik. Nachdem ein Waldweg mit dem Fahrrad nicht mehr befahrbar war, schob die Seniorin ihr Rad, blieb mit ihrem Fuß an einer Baumwurzel hängen und verletzte sich durch den dadurch folgenden Sturz am Knie. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Wangen i. A.

Jugendliche feiern lautstarke Party an Grillhütte

Nach einer Party an der Grillhütte Ölmühle, bei der in der Nacht zum Sonntag etwa 20 bis 30 Jugendliche lautstark feierten, ermittelt nun das Polizeirevier Wangen. Als Polizeistreifen die Feiernden gegen Mitternacht kontrollieren wollten, flüchtete ein Großteil. Ein davonfahrender 17-Jähriger, der kurz darauf von einer Polizeistreife angehalten wurde, war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von etwa 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er seinen Eltern überstellt. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Argenbühl

Mit Traktor verunfallt

Auf einem Feldweg bei Neideck ist ein 39-Jähriger am Sonntagabend mit einem Traktor verunglückt. Der Fahrer senkte durch einen Bedienfehler eine am Fahrzeug angebrachte Gabel, die sich daraufhin im Erdreich verhakte. Durch den Ruck im Fahrzeug stieß der 38-Jährige mit dem Kopf gegen die Frontscheibe, die daraufhin zerbrach. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Amtzell

Farbschmierereien an Kieswerk

Wegen Sachbeschädigung ermittelt aktuell das Polizeirevier Wangen, nachdem Unbekannte am frühen Sonntag mehrere Gebäude und Maschinen einer Kieswerkgesellschaft in Grenis mit Farbe beschmiert haben. Die Täter brachten Parolen wie "Alti bleibt" und "Kies ist Mies" an. Auch Symbole und Beleidigungen, die dem linken Spektrum zuzuordnen sind, hinterließen die Vandalen. Insgesamt ist der Gesellschaft ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden. Auch die angrenzende Straße wurde verschmutzt.

