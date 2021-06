Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Drei Motorräder nach Unfall beschädigt

Weil ihr eigenen Angaben zufolge zuvor ein Insekt ins Auge geflogen war, verlor am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr eine 18-jährige Motorradfahrerin in der Friedrichstraße die Kontrolle über ihr Zweirad und verursachte einen Verkehrsunfall. Die Frau kollidierte auf Höhe der Einmündung der Riedleparkstraße mit zwei vor ihr an der Ampel wartenden Maschinen derselben Motorradgruppe. An den drei Krafträdern entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro, verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge wohl niemand.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 38-jähriger Pkw-Lenker, der am Sonntagabend von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 2,8 Promille, woraufhin die Beamten bei dem Autofahrer die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. Der 38-Jährige gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Friedrichshafen

Verdacht des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Durch Zeugen wurde der Polizei am Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Hochstraße eine vermeintlich hilflose Person in einem Pkw sitzend mitgeteilt. An der Ampel der Maybachstraße fanden die Beamten einen augenscheinlich bewusstlosen Mann in dem auf der Straße stehenden Wagen vor. Der hinzugerufene Rettungsdienst schlug mit einem Nothammer eine Scheibe an dem Fahrzeug ein. Daraufhin wurde der Mann wach, war jedoch völlig desorientiert und zeigte Anzeichen von Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Entsprechende Vortests verweigerte der 39-Jährige. Ihm wurde darauf in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung Aufschluss geben dürfte. Sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst von der Straße entfernt und sicher abgestellt.

Überlingen

Feuerwehreinsatz

Angebranntes Essen war der Auslöser für einen Feuerwehreinsatz in der Geradebergstraße am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr. Aus einer Wohnung im Obergeschoss war Rauch gemeldet worden. Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass offenbar Essen angebrannt war und die Wohnung dadurch komplett verrauchte. Durch die Wehrleute wurde eine Person aus der Dachgeschosswohnung vorsorglich ins Freie gebracht. Die Inhaberin der Brandwohnung hatte zuvor bereits selbständig das Gebäude verlassen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Sachschaden entstand ebenfalls nur unwesentlich.

Salem

Unnötige Zerstörungswut am Bahnhof

Vandalen haben offenbar in der Nacht zum Sonntag am Bahnhof in Salem gewütet. Die Unbekannten nahmen einen Blumenkübel von der Fensterbank des Bahnhofsgebäudes, trugen ihn zur nahegelegenen Bushaltestelle und zerstörten ihn dort. Aus einem weiteren Blumenkübel wurde ein Teil der Blumen und Erde entfernt und alles auf dem Weg zwischen dem Bahnhof und der Bushaltestelle verteilt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern unter Tel. 07551/804-0.

Meersburg

Frau durch Hundebiss leicht verletzt

Durch einen Hundebiss leicht verletzt wurde eine 24-jährige Frau am Sonntagmittag kurz vor 13 Uhr auf der Meersburger Uferpromenade. Sie erlitt eine kleine Bisswunde am Oberschenkel. Wie es genau zu dem Biss kam, ist Gegenstand der polizeilichen Abklärungen. Gegen den 61-jährigen Hundehalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Markdorf

Opferstockaufbruch scheitert

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr versucht, den Opferstock einer Kirche am Marktplatz aufzubrechen. Der Unbekannte hebelte mit einem Schraubendreher an dem Behältnis und löste dadurch einen Alarm aus. Daraufhin wurde das Vorhaben abgebrochen, der Täter entkam ohne Beute. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt in dem Fall und bittet unter Tel. 07544/96200 um Zeugenhinweise.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall fordert hohen Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 22.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag kurz vor 14 Uhr in der Meersburger Straße. Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Meersburger Straße aus Richtung Meersburg kommend und wollte nach links in die Seestraße einbiegen. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrradfahrers musste sie zunächst anhalten. Dies erkannte ein 21-jähriger, nachfolgender Autofahrer zu spät und prallte auf das Heck des haltenden Pkw. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden, verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

