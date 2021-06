Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Veringenstadt

Pkw-Rad beim Fahren verloren

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand am Sonntag gegen 12 Uhr in der Harthauser Straße in Fahrtrichtung Veringenstadt, als sich an dem VW Polo einer 61-Jährigen aus bislang nicht bekannter Ursache das linke Vorderrad löste und über die Gegenfahrbahn eine Böschung hinunterrollte. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

Meßkirch

Fahrzeugkontrolle eines Radbaggers

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt gegen einen 43-Jährigen, nachdem dieser am Samstag gegen 10.20 Uhr mit seinem Radbagger einer Polizeistreife aufgefallen war. Im Rahmen der folgenden Kontrolle stellten die Beamten eine mittels Eigenbau angebrachte Anhängervorrichtung fest. Die Anhängervorrichtung war am Planierschild des Radbaggers angeschweißt worden, zum Kontrollzeitpunkt wurde daran ein Tandemanhänger gezogen. Am Radbagger befand sich außerdem keine Steckverbindung für die lichttechnischen Einrichtungen des Anhängers. Zudem wurden auf dem Anhänger Baggerschaufeln, eine Rüttelplatte und eine Rohrleitung ohne jegliche Sicherung transportiert. Die Hauptuntersuchung des Radbaggers ist ebenfalls seit geraumer Zeit fällig.

Gammertingen

Fahren unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand ein 22-jähriger Autofahrer, den eine Polizeistreife am Montag gegen 0 Uhr in Gammertingen kontrollierte. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit zeigte der Mann Verdachtsmomente von Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Daraufhin musste der 22-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sollte das Blutergebnis die Vermutung bestätigen, kommt auf den jungen Mann eine Anzeige zu. Eine Weiterfahrt wurde ihm für die nächsten Stunden untersagt.

Ostrach

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Den Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau fiel bei einer Kontrolle am Sonntag gegen 21.50 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer auf, welcher offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Der anschließende Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,5 Promille. Der Fahrer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten, er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Pfullendorf

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand ein 41-jähriger Pkw-Lenker, den eine Polizeistreife am Sonntag gegen 11.40 Uhr kontrollierte. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit zeigte der Mann Verdachtsmomente von Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf THC. Daraufhin musste der 41-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte das Blutergebnis den Verdacht bestätigen, kommen auf den Mann eine Anzeige, ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld und ein Eintrag in Verkehrssünderregister zu. Eine Weiterfahrt wurde ihm für die nächsten Stunden untersagt.

Sauldorf

Verkehrsunfall

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich und Totalschaden zweier Pkw ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 18.30 Uhr auf der Steckeler Straße. Ein 18-jähriger Smart-Fahrer wollte auf die Straße "Sandbühl" einfahren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Audi-Fahrer. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.

