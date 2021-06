Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Personenansammlungen Veitsburg

Die Polizei stellte am Samstagabend, wie auch in einigen Nächten zuvor, eine größere Ansammlung von zumeist Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bereich der Veitsburg fest. In der Spitze dürften sich ca. 450 Personen dort aufgehalten und gefeiert haben. Die Polizei, wie auch das Ordnungsamt suchten das Gespräch mit einzelnen Personen und wies diese, auch zum Schutz von Anwohnern, auf die Einhaltung der Nachtruhe ab 22:00 Uhr hin. Ab Mitternacht hatte ca. die Hälfte der Personen die Örtlichkeit bereits verlassen. Bis dahin kam es zu keinen relevanten Zwischenfällen, die Anwesenden verhielten sich friedlich. Ab Mitternacht kam es dann, wohl auch dem steigenden Alkoholkonsum geschuldet, vereinzelt zu Auseinandersetzungen untereinander. Die Polizei musste insgesamt nur einen Platzverweis aussprechen, aber mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und einem Körperverletzungsdelikt einleiten.

Aulendorf

Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntagmorgen, um 01:55 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlägerei in die Kornhausstraße gerufen. Eine Schlägerei war nach Eintreffen der ersten Streifen nicht mehr im Gange, auch machten keine möglichen Geschädigten auf sich aufmerksam. Bei den Abklärungen vor Ort zeigte sich ein 36-jähriger Mann der Polizei derart aggressiv, dass er mittels Handschließen geschlossen werden musste. Dies versuchte er durch Tritte und weitere handfeste Gegenwehr zu verhindern. Eine Beamtin erlitt hierdurch eine leichte Verletzung in Form einer Schürfwunde. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Die Nacht über konnte er nicht in Freiheit verbringen.

Leutkirch

Auseinandersetzung um Parklücke

Am Samstag, um 17:00 Uhr kam es zwischen mehreren Personen zum Streit um eine Parklücke in der Holbeinstraße. Ein 18-jähriger Autofahrer wollte in eine freie Parklücke einparken. Beim Einparken schlug ein ca. 55-jähriger Mann auf den Kofferraum des einparkenden VW, wodurch Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro entstand. Der Mann entfernte sich und begab sich in eines der nahegelegenen Hochhäuser. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.

Isny

Brand in einem Mehrparteienhaus

Am Sonntagfrüh, kurz nach Mitternacht rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Teile des Hauses bereits stark verraucht. Sie konnten einen 55-jährigen Mann aus einer verrauchten Wohnung retten, die übrigen Bewohner verließen das Gebäude selbstständig. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten in diesem Zusammenhang ein Bewohner und ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen, ein Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell