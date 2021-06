Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Fahrzeugkontrollen - Poser- und Tuningfahrzeug

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeikräfte im Stadtgebiet Friedrichshafen mehrere, der Szene zuzuordnende Fahrzeuge. Bei den Kontrollen ergaben sich vereinzelt Verstöße nach verkehrsrechtlichen Vorschriften, die allesamt zur Anzeige bei den Bußgeldbehörden gelangen. Kurz nach Mitternacht konnten nach Hinweisen ca. 35 szenetypische Fahrzeuge am Hinteren Hafen festgestellt werden. Die anwesenden Personen verhielten sich insgesamt kooperativ und einsichtig gegenüber den mahnenden Worten zur Einhaltung der Nachtruhe. In diesem Zusammenhang musste die Polizei nur einen Platzverweis gegen eine uneinsichtige Person aussprechen, der dann auch umgehend befolgt wurde.

Friedrichhafen

Mutwillig beschädigter Pkw

Nachdem ein 64-jähriger Mann mutwillig den Scheibenwischer vom Pkw eines 65-jährigen Geschädigten abgerissen hatte, musste der Mann aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens, schließlich in eine Fachklinik eingeliefert werden. Zuvor hatte er den Geschädigten versucht mit einem Stein zu bewerfen. Er war an diesem Tag nicht zum ersten Mal mit ähnlich gelagertem Verhalten aufgefallen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Friedrichshafen

Mann aus dem Bodensee gerettet

Nach Mitteilung über einen hilfeschreienden und mutmaßlich ertrinkenden Mann im Bodensee, Höhe Fontäne an der Musikmuschel eilten Hilfskräfte am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr an die angegebene Örtlichkeit. Hier konnte der 35-jährige, um Hilfe schreiende Mann von der Besatzung eines Segelbootes und einem Beamten der Wasserschutzpolizei aus dem Wasser gerettet werden. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein körperlicher Zustand war nach seiner Rettung so gut, dass er die eingesetzten Beamten aggressiv anging und nach erster medizinischer Versorgung in eine Psychiatrische Fachklinik überwiesen werden musste.

Friedrichshafen

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Am Samstag, in der Zeit von 13:40 - 16:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz des Bodenseecenters abgestellten Pkw Daimler-Benz, an welchem ein Schaden von geschätzten 1500 Euro entstand. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Eriskirch

Bedrohung

Am Samstag, um 16:10 Uhr betrat ein 58-jähriger Mann ein Geschäft in der Seestraße. Da er den vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz nicht trug, wurde er von dem Verkaufspersonal darauf angesprochen. Er zeigte sich uneinsichtig, drohte dem Personal und verließ das Geschäft. Die verständigte Polizei konnte den Mann kontrollieren. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste er in eine Fachklinik eingeliefert werden. Nichts desto trotz wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Kressbronn

In der Nacht von Freitag auf Samstag fand eine ehrliche 50-jährige Frau aus Kressbronn eine Geldbörse mit über 1000 Euro Bargeld auf der Raiffeisenstraße liegend und gab sie beim Polizeirevier Friedrichshafen ab. Der Eigentümer der Geldbörse kann sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 melden. Die Polizei sagt Danke an die Finderin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell