Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Mehrere Autos aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an mehreren, auf einem Parkplatz in der Straße In der Au abgestellten Autos die Scheiben eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus den aufgebrochenen Autos nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen-Laiz

Mehrere beschädigte Verkehrsschilder

Eine Polizeistreife stellte in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere beschädigte Hinweisschilder im Grünstreifen entlang der Hauptstraße in Laiz fest. Wer diese Schilder beschädigte und in den Grünstreifen warf ist bisher nicht bekannt. Es dürfte Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden sein. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Meßkirch

Straßenverkehrsgefährdung

Nur dem Zufall und der Reaktion einer 30-jährigen Fahrerin eines VW war es zu verdanken, dass weder Personen-, noch Sachschaden entstand. Der Golffahrerin kam am Samstagabend gegen 21:30 Uhr auf der B 313 in einem Kurvenbereich auf ihrer Fahrspur zwischen Rohrdorf und Engelswies ein dunkler Kleinwagen entgegen. Die Frau konnte eine Kollision durch ein Brems- und Ausweichmanöver verhindern. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt in Richtung Rohrdorf fort, ohne anzuhalten. Hinter diesem Kleinwagen soll ein weiteres, dunkles Fahrzeug gefahren sein, dessen Insassen als Zeugen in Betracht kommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Inrndorf - Donautal

Motorradfahrer leicht verletzt

Am Samstagmittag, gegen 11:50 Uhr stürzte ein Motorradfahrer auf der L 277 bei Irndorf. Der 67-jährige Fahrer war in einer größeren Motorradgruppe im Donautal unterwegs. Im Bereich einer Kurve bremste er stark ab und verlor in der Folge die Kontrolle über seine Maschine, kam zu Fall, überschlug sich und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Liegen. Glücklicherweise erlitt er nur leichtere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro. Vor Ort war die Polizei, sowie ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen eingesetzt.

Mengen

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Bei einer Kontrolle eines Autos am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr stellten die Polizeibeamten bei dem 37-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Dieser Verdacht bestätigte sich bei einem Atemalkoholtest auf der Dienststelle. Der Mann durfte anschließend nicht mehr weiterfahren, hat mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen.

Mengen

Handy auf der Toilette vergessen

Am Samstagabend, gegen 23:15 Uhr begab sich die 26-jährige Geschädigte auf die Toilette in einer Gaststätte in der Hauptstraße. Dort ließ sie versehentlich ihr Smartphone liegen. Als sie kurze Zeit später das Fehlen ihres Handys bemerkte, konnte sie es nirgendwo mehr auffinden. Es hatte einen Wert von ca. 300 Euro. Der Finder wird gebeten, das Handy beim Polizeirevier Bad Saulgau abzugeben. Zeugen können sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/482-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell