Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen - Tuner- /Poser Szene überwacht

Aufgrund des vermehrten Auftretens der Tuner-/Poser Szene und diesbezüglicher Ansammlungen im Stadtgebiet Friedrichshafen wurden die Örtlichkeiten am Hinteren Hafen / Bodenseecenter / Messe verstärkt bestreift. Am Hinteren Hafen konnten etwa 30 Fahrzeuge festgestellt werden. Auf dem Parkplatz Bodenseecenter wurden ebenfalls ca. 30 Fahrzeuge angetroffen. An beiden Orten standen die Personen in Kleingruppen, mit ausreichendem Abstand, zusammen und unterhielten sich. Hier gab es keine Beanstandung. Bei den Verkehrskontrollen wurden etwa 30 Fahrzeuge und 40 Personen, die der Tuner-/Poser Szene zuzuordnen waren, kontrolliert. Vier Fahrzeuge wurden nach Erlöschen der Betriebserlaubnis stillgelegt und aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei war mit 12 Beamten im Einsatz.

Friedrichshafen - Unfall mit Fahrrad und vermutlich bestohlen - Zeugen gesucht

Am gestrigen Abend gegen 19:25 Uhr wurde eine 33-jährige Radfahrerin bei einem Unfall nicht unerheblich verletzt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge kam die 33-Jährigen in der Maybachstraße aus einem bislang nicht näher bekannten Verkehrsunfallgeschehens mit ihrem Fahrrad zu Fall. Sie war bewusstlos. Im Nachgang fiel ihrem Ehemann auf, dass der in der Handtasche befindliche Geldbeutel fehlte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass unter Ausnutzung ihrer Hilflosigkeit / Bewusstlosigkeit der Geldbeutel von einem Unbekannten entwendet wurde. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 120,00 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und dem weiteren Verlauf danach nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, 07541/701-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell