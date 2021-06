Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen - Motorroller -FmH25- gestohlen / Zeugen gesucht

Unbekannte Täter entwendeten am Freitag, 11.06.2021, in der Zeit von 09:50 Uhr bis 22:00 Uhr, einen schwarzen Motorroller der Marke Nova Motors, Typ Retro Star. Der Motorroller war in der Straße "Am Ziegelacker" vor dem Gebäude ordnungsgemäß gesichert abgestellt. Der Zeitwert wird auf etwa 1.100, -- Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Sigmaringen, 07571/104-0, zu melden.

Bad Saulgau - Frau "ans Gesäß gefasst" - Zeugenaufruf

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Vormittagsstunden des 11.06.21 im Bereich "Am schönen Moos", Fußweg hinter dem Thermalbad, bei der Fußgängerbrücke. Ein etwa 40-Jähriger hatte gegen 09:45 Uhr einer Frau mittleren Alters das Kleid gelupft und griff ihr ans Gesäß. Die Frau fing an zu schreien. Der Täter flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm, Glatze, beige Stoffhose, helles Oberteil, europäisches Erscheinungsbild. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 entgegengenommen.

