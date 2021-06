Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde ein 44-jähriger Radfahrer, der sich am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Kreuzlinger Straße Verletzungen zuzog. Ein 34-jähriger Ford-Lenker war von Ailingen kommend unterwegs und scherte aus, um den vor ihm fahrenden Radfahrer zu überholen. In diesem Moment lenkte der 44-Jährige ebenfalls nach links, um auf den gegenüberliegenden Radweg zu fahren. Trotz eines Ausweichmanövers des Pkw-Fahrers kam es zur Kollision, in dessen Folge der Radfahrer zu Boden stürzte. Der 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Am Pkw entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Handy und Bargeld aus Haus gestohlen

Unbekannte Diebe haben sich am Montag um etwa 15 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Graf-von-Soden-Straße verschafft und ein Mobiltelefon und Bargeld gestohlen. Sie betraten das Wohnhaus in einem unbemerkten Augenblick, als der 85-jährige Bewohner auf dem Anwesen mit Gartenarbeiten beschäftigt war. Aufgefallen waren zwei etwa 20 - 25 Jahre alte Verdächtige, die den Senior um diese Uhrzeit angesprochen und ihm Hilfe beim Heckenschnitt und anderen Arbeiten angeboten hatten. Als er ablehnte, zogen die dunkel gekleideten, etwa 170 - 180 cm großen Männer von dannen. Ob sie im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Bodenseecenter-Parkplatzes entstand. Ein 59-jähriger Toyota-Fahrer wollte von der Ailinger Straße kommend nach links auf den Parkplatz einfahren und missachtete dabei den Vorrang der aus Richtung der Warenannahme kommenden 46-jährigen Mercedes-Lenkerin. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand am Wagen des Unfallverursachers etwa 4.000 Euro, am Mercedes etwa 2.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Vorfahrtsmissachtung

Ein Verkehrsunfall mit etwa 3.000 Euro Gesamtsachschaden ereignete sich am Dienstag gegen 10.15 Uhr an der Einmündung Keplerstraße / Colsmanstraße. Ein 79-jähriger BMW-Lenker bog von der Keplerstraße auf die Colsmanstraße ein und missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden 56 Jahre alten Ford-Fahrers. In der Folge kam es zur Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage ausgeschaltet und die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt.

Kressbronn

Schmiererei beim Jugendtreff

Weil Unbekannte in der Zeit von Freitag bis Dienstag eine Mauer und die Beschilderung des Jugendtreffs in der Maicher Straße mit roter und schwarzer Farbe beschmiert haben, ermittelt der Polizeiposten Langenargen wegen Sachbeschädigung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 bei den Ermittlern zu melden.

Tettnang

Verlorene Ladung trifft Pkw

Glück im Unglück hatte ein 58-jähriger VW-Fahrer am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der L 333 bei Walchesreute, als Teile eines vorausfahrenden Gespanns auf seinen Wagen fielen. Zwei Seitenverglasungen eines aufgeladenen Baggers lösten sich während der Fahrt. Eine der beiden Scheiben zersplitterte vor dem VW auf der Straße, die andere schlug auf der Motorhaube des VW ein. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag, der 58-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der 38-jährige Lenker des Gespanns hatte das Ereignis bemerkt und hielt kurze Zeit später an.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Eine Eindellung an einem auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Abigstraße geparkten Ford Fiesta hinterließ ein unbekannter Fahrer eines weißen BMW am Montag gegen 14.15 Uhr. Da der Unfallverursacher, der beim Einsteigen die Tür gegen den Ford geschlagen hatte, danach einfach wegfuhr, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Freibad-Mitarbeiter angegangen

In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 39-jähriger Mann, als er am Dienstag gegen 17 Uhr auf mehrere Angestellte des Freibads am Schlosssee losging. Nachdem er einen Bademeister mit Faustschlägen im Gesicht verletzt hatte, rannte er zum Kiosk und schlug dort eine Verkäuferin, die anschließend flüchten konnte. Zeugen verständigten die Polizei und hielten den 39-Jährigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte im Kiosk fest, wo er sich widerstandslos festnehmen ließ. Die Polizei ermittelt nun strafrechtlich wegen Körperverletzung gegen den 39-Jährigen, der aufgrund seines Gemütszustandes in eine Spezialklinik gebracht wurde.

Überlingen

Polizei sucht Geschädigten eines Parkremplers

Vermutlich an einem schwarzen Cabrio, der am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Oberriedweg geparkt stand, verursachte eine 32-Jährige VW-Fahrerin Sachschaden. Sie touchierte den Wagen beim Versuch einzuparken, und informierte die Polizei über das Ereignis erst, nachdem sie die Unfallörtlichkeit verlassen hatte. Der mutmaßlich linksseitig im Bereich der Tür oder des Radkastens beschädigte Wagen konnte zu dieser Zeit nicht mehr festgestellt werden. Der Geschädigte oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei Überlingen zu melden.

Salem - Mimmenhausen

Starker Rauch löst Einsatz aus

Zu einer starken Rauchentwicklung, ausgehend von einer Hackschnitzelanlage in der Breslauer Straße, rückten am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Salem und die Polizei aus. Auslöser war noch leicht feuchter Brennstoff, der abgebrannt wurde. Zu einem schädigenden Ereignis kam es nicht, sodass die Einsatzkräfte nach kurzer Rücksprache mit dem Verantwortlichen wieder abrücken konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell