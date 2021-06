Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen-Unterschmeien

Diebstahl

Am Samstagabend zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr entwendete ein noch unbekannter Täter Diebesgut aus dem im Schulweg parkenden und verschlossenen Pkw eines 73-Jährigen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 800 Euro. Der Unbekannte wird von dem Senior als Anfang 30 und mittelgroß, mit schwarzen kurzen Haaren, beschrieben. Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sauldorf

Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Zwei Verletzte sowie Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagfrüh gegen 6.40 Uhr auf der B313 auf Höhe der Einmündung Stockacher Straße. Eine 18-jährige Audi-Lenkerin befuhr zunächst die Stockacher Straße von Meßkirch in Fahrtrichtung B 313, als sie an der Kreuzung nach links abbog, ohne mutmaßlich die Vorfahrtsregeln zu beachten. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 28-jährigen VW-Fahrer und kollidierte mit diesem, wodurch ein Rad des Audis abgerissen wurde. Im weiteren Verlauf des Unfallhergangs wich der Mann nach links aus und prallte frontal gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Beide Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die verunfallten Pkw. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Thalheim

Sachbeschädigung

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Sigmaringen eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Montag zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr im "Brunnengässle" die nicht verschlossene Türe eines öffentlich zugänglichen, örtlichen Backhauses beschädigt hat. Durch die Sachbeschädigung entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Gammertingen

Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 8.30 Uhr auf der Trochtelfinger Straße. Der noch unbekannte Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns befuhr die Trochelfinger Straße aus Richtung Steinhilben in Fahrtrichtung Harthausen, wo ihm auf Höhe der dortigen Brücke ein 28-jähriger Audi-Fahrer entgegenkam. Um auf dem schmalen Streckenabschnitt eine Kollision zwischen den Fahrzeugen zu vermeiden, wich der junge Mann mit seinem Pkw nach rechts aus, streifte hierbei jedoch den dort erhöhten Bordstein. Der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespannes entfernte sich, mutmaßlich ohne den Unfall bemerkt zu haben, von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07574/921687 um sachdienliche Hinweise.

Hettingen

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen vergangenem Mittwoch und Montag wurde auf der Gemarkung Hettingen, Gewann Stollbeck, eine Teermaschine beschädigt. Aufgrund aufgefundener Rindenstücke vermutet die Polizei eine Kollision eines Holztransporters mit der Teermaschine. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Meßkirch

Diebstahl

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montagabend und Dienstagfrüh am Ortseingang der Pfullendorfer Straße einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro verursacht, indem sie die Ortstafel entwendet haben. Der Polizeiposten Meßkirch hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet unter Tel. 07575/2838 um sachdienliche Hinweise.

Gammertingen

Sachbeschädigung

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat der Polizeiposten Gammertingen eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag und Samstag einen in der Straße "Roter Dill" geparkten violetten Fiat beschädigt hat. Das stehende Fahrzeug wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 140 Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Mengen

Kraftradfahrer ohne Fahrerlaubnis

Der Polizei wurde am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr ein Fahrer mit einer mutmaßlich nicht zum Straßenverkehr zugelassen Motocrossmaschine gemeldet. Eine Polizeistreife konnte nach den Angaben eines 32-jährigen Zeugen einen 24-Jährigen antreffen. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer für das Fahrzeug erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Tatverdächtige gab im Verlauf seiner Aussage eine Bedrohung durch den Zeugen zu Protokoll. Der 32-Jährige wird daher nun wegen Bedrohung angezeigt, der 24-jährige Zweiradlenker gelangt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Pfullendorf

Unfallflucht

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 9.30 Uhr und 11.10 Uhr im Jakobsweg einen abgestellten Seat. Hierbei kollidierte ein offenbar weißer Pkw mit diesem. An dem abgestellten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

Pfullendorf

Scheibe eingeworfen

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitag bis Montag eine Scheibe des Hochbauamtes in der Martin-Schneller-Straße vermutlich mit einem Stein eingeworfen. In das Gebäudeinnere gelangte der Unbekannte nicht, an der Scheibe entstand jedoch Sachschaden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Bad Saulgau

Diebstahl

Eine rote Umhängetasche mit einem Geldbeutel mit rund 170 Euro Bargeld hat am Freitag zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr ein unbekannter Täter in der Altshauser Straße aus dem Kofferraum eines abgestellten Pkw entwendet. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Ingewahrsamnahme

Am Dienstag gegen 13.20 Uhr teilte das örtliche Krankenhaus der Polizei Schwierigkeiten mit einem randalierenden Patienten mit. Beim Eintreffen der Polizei fiel zudem eine augenscheinlich erhöhte Alkoholisierung des Mannes auf. Aufgrund dessen und seinem aggressiven Verhalten wurde der 26-Jährige bis in die späten Abendstunden vorsorglich in einer Gewahrsamseinrichtung untergebracht.

Ostrach

Verkehrsunfall mit einem Roller

Aufgrund eines verkehrsbedingt plötzlich bremsenden SUV verursachte ein 29-jähriger Rollerfahrer am Dienstag gegen 11.45 Uhr auf der Hauptstraße einen Verkehrsunfall. Durch sein wohl heftiges Bremsmanöver verlor der Rollerfahrer das Gleichgewicht, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Am Zweirad entstand geringer Sachschaden.

