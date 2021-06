Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Weitere Unwetter beschäftigen Einsatzkräfte

Landkreis Ravensburg/Bodenseekreis (ots)

Auch am Dienstagabend haben Unwetter Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte auf Trab gehalten. In Wolfegg und in Hauerz rutschte jeweils ein Hang ab, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei musste verschiedene Straßen kurzzeitig wegen Überflutung sperren, unter anderem die Klufterner Straße in Efrizweiler. In Unterteuringen stand das Wasser auf der Straße, eine Sperrung war hier nicht erforderlich. Auf der K 7742 zwischen Unterraderach und Markdorf kippte ein Baum um und beschädigte einen Zaun. Im Bereich Ober- und Unterteuringen sowie Kluftern liefen etliche Keller voll.

