Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Gartenlaube

Gartengeräte hat ein Dieb in der Nacht zum Montag aus einer verschlossenen Gartenhütte im Bereich der Schützenstraße gestohlen. Der Täter brach die Hütte mit Gewalt auf, um an die Werkzeuge zu kommen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Ravensburg

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Aktuell sucht das Polizeirevier Ravensburg Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Ziegelstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte eine geparkte Daimler A-Klasse an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern fuhr er davon. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Aulendorf

Wegweiser mit Farbe besprüht

Wegen Sachbeschädigung ermittelt derzeit der Polizeiposten Altshausen, nachdem unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, 03.06., auf Freitag, 04.06., zwei Wegweiser an der Straße "In der Lehmgrube" mit grauer Farbe besprüht haben. In der folgenden Nacht wurde zudem ein Hinweisschild abgerissen und in ein angrenzendes Gebüsch geworfen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 180 Euro beziffert. Erst im März dieses Jahres waren zwei Hinweistafeln von der Örtlichkeit entwendet worden. Personen, die im oben genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/92170 zu melden.

Weingarten

Gebäude mit blauer Farbe beschmiert

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von vergangenem Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 7.40 Uhr, ein Gebäude in der Abt-Hyller-Straße mit blauer Farbe beschmiert und dadurch Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro verursacht. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Fahrerflucht nach missglücktem Einparkmanöver

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, der sich am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr in der Briachstraße ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Vermutlich bei einem seitlichen Einparkmanöver touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen ordnungsgemäß abgestellten Opel und suchte anschließend das Weite, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Passanten, die durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam wurden, konnten beobachten, wie sich ein dunkelblauer BMW von der Unfallstelle entfernte. Der männliche Fahrzeuglenker wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall nach Rotlichtfahrt

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen um 7.15 Uhr an der Kreuzung Frauenbergstraße / Friedhofstraße ereignet hat. Ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer, der auf der Frauenbergstraße stadteinwärts unterwegs war, missachtete vermutlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte in der Folge mit dem Mercedes einer 47-Jährigen, die ordnungsgemäß die Kreuzung querte. An dem Fahrzeug der Frau entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, während dieser am Auto des Unfallverursachers auf etwa 4.000 Euro beziffert wird.

Weingarten

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 15 und 18.30 Uhr verursacht. Der Unbekannte touchierte einen in der Hoyerstraße geparkten VW Passat an der hinteren Stoßstange. Nach dem Unfall entfernte sich der Lenker des mutmaßlich orangenen Fahrzeugs, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zum Unfallverursacher.

Weingarten

Ladendieb leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Eine Verkäuferin eines Supermarkts in der Karlstraße wurde am Montag kurz nach 19 Uhr auf einen Ladendieb aufmerksam, weil er beim Verlassen des Geschäfts den Alarm auslöste. Der 59 Jahre alte Tatverdächtige hatte Elektronikzubehör entwendet und wollte dieses in seiner Tasche aus dem Laden befördern. Die Angabe seiner Personalien verweigerte der Mann zunächst und begann, sich gegen den Zugriff einer hinzugerufenen Polizeistreife massiv zu wehren. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 59-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Wangen

Fahrzeuge beschädigt

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Wangen aufgenommen, nachdem Unbekannte am Samstag in der Zunfthausgasse zwei Fahrzeuge beschädigt haben. Die unbekannten Täter zerkratzten auf dem Parkplatz der Hägeschmiede zwischen 15.30 und 22.30 Uhr einen Klein-Lkw der Marke Iveco sowie einen Hyundai mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Personen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Dieb gelangt erneut zur Anzeige

Ein Dieb, der im Mai eine 73-Jährige im Isnyer Stadtgebiet um ihren Schmuck erleichtert hat, gelangt nun erneut zur Anzeige. Der 58-jährige Tatverdächtige suchte am vergangenen Dienstag einen 79-Jährigen zuhause auf und kaufte diesem Schmuck ab. Am Folgetag erschien der Tatverdächtige erneut bei dem Senior, um Goldringe anzukaufen. Der 79-Jährige zeigte dem Gauner zunächst die Ringe, stimmte einem Verkauf jedoch nicht zu. Als der Dieb das Haus verlassen wollte, bemerkte der Rentner, dass einer der Ringe fehlte. Er forderte den 58-Jährigen auf, den Schmuck zurückzugeben, was dieser auch tat. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls gegen den 58-Jährigen und warnt in diesem Zusammenhang vor unseriösen Haustürgeschäften.

Wangen

Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen

Schaden in Höhe von 2.000 Euro hat ein bislang nicht bekannter Autofahrer verursacht, der auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Montag in der Spinnereistraße in Wangen ein Auto gestreift hat. Zwischen 12 und 13 Uhr ereignete sich der Unfall, bei dem der Verursacher im Anschluss das Weite suchte. Das Polizeirevier Wangen hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise.

Wangen

Bus angefahren und geflüchtet

Hoher Sachschaden ist am Mittwochmorgen an einem Linienbus entstanden, der auf einem Parkplatz im Haidösch angefahren wurde. Der Bus war dort abgestellt, als zwischen 7 und 9.30 Uhr vermutlich ein Lkw mit dem Fahrzeug zusammenstieß. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher können dem Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 gemeldet werden.

Wangen

Unfall beim Finanzamt

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Liebigstraße auf dem Parkplatz hinter dem Finanzamt entstanden. Eine 24 Jahre alte Autofahrerin touchierte beim Einparken mit ihrem Mitsubishi einen Opel Corsa.

Leutkirch

Transporter zu schwer

Deutlich zu viel auf die Waage brachte ein Transporter, den Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Montagnachmittag gegen 17 Uhr auf der A96 bei Leutkirch aus dem Verkehr zogen. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle des Mercedes Sprinters stellten die Beamten gleich mehrere Verstöße fest. Mit einer Überladung von über 1.500 Kilogramm war der Transporter rund 45 Prozent zu schwer. Zudem verfügte der 27-jährige Fahrzeuglenker über keinen gültigen Führerschein und konnte nicht die erforderlichen Tageskontrollblätter vorweisen. Die Polizeibeamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er sieht nun einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiteren Ordnungswidrigkeitenanzeigen entgegen.

Bad Waldsee/Bad Wurzach

Unwetter hält Einsatzkräfte auf Trab

Unwetter haben am Montagabend auch in der Region gewütet. Polizei und Feuerwehren mussten zu mehreren Einsätzen ausrücken, es wurden mehr als 30 Einsätze verzeichnet. Auf der L 285 zwischen Reute und Aulendorf war die Straße durch den starken Niederschlag überschwemmt. Die Feuerwehr stellte Warnschilder auf. Auch auf der Bundesstraße 465 auf Höhe des Wurzacher Rieds stand auf der Fahrbahn das Wasser. Die Straße war nicht mehr passierbar und musste gesperrt werden. Auch in Truilz waren mehrere Straßen überschwemmt. Hier musste die L 265 zwischen Ellwangen und Truilz für den Verkehr gesperrt werden. Unter anderem waren mehrere Bewohner in Truilz in ihrem Haus durch die Fluten eingeschlossen. Ein Befahren der Kapellenstraße war kurz nach Mitternacht noch immer nicht möglich. Ein Feuerwehrfahrzeug wurde von den Wassermassen von der Straße geschoben und war nicht mehr fahrbereit. Auch ein Rettungswagen wurde Opfer der Naturgewalt und gegen eine Hauswand gedrückt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Am Dienstagmorgen konnten die Straßen weitgehend für den Verkehr freigegeben werden. Die Sperrung der Bundesstraße 465 bleibt jedoch wegen Überflutung weiterhin bestehen. Derzeit sind die örtlichen Bauhöfe und die Straßenmeisterei mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell