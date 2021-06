Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Sachbeschädigung

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Sigmaringen eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag und Sonntag einen in der Straße "Roter Dill" geparkten weißen Hyundai beschädigt hat. Das ordnungsgemäß am Fahrbahnrand stehende Fahrzeug wurde am rechten Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Frau auf Grundstück attackiert

Weil eine Frau am Sonntagmittag auf einem Grundstück in der Dr.-Conrad-Gröber-Straße attackiert wurde, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Als die 54 Jahre alte Frau das Grundstück überquerte, wurde sie von einem Anwohner zunächst angesprochen und im weiteren Verlauf getreten und geschlagen. Dabei zerbrach die Brille der Frau, wodurch ein Schaden von rund 100 Euro entstand. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet.

Pfullendorf

Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Sachschaden im fünfstelligen Bereich verursachte ein 70-jähriger BMW-Lenker am Sonntag gegen 20 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße. Zunächst kam der BMW-Lenker von der Fahrbahn ab und beschädigte einen bepflanzten Grünstreifen. Im weiteren Verlauf geriet der 70-Jährige auf die Gegenfahrspur, auf der ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Beim Gegenlenken streifte der Senior zudem einen parkenden Fiat. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einem abgestellten VW, der durch den Zusammenstoß auf einen ebenfalls geparkten Ford geschoben wurde. Der BMW-Lenker verletzte sich bei dem Unfall leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab knapp 1,5 Promille, weshalb der Senior die Polizisten im Anschluss zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Die Beamten stellten sowohl den Führerschein als auch den Fahrzeugschlüssel sicher und zeigten den 70-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an. An den Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden von knapp 27.000 Euro.

Bad Saulgau

Unfall

Weil sie mutmaßlich gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, verursachte eine 37-jährige Opel-Fahrerin am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr einen Unfall in der Herbertinger Straße. Die Frau bog auf das Gelände eines Schnellrestaurants ein und kollidierte dabei mit dem BMW eines 32-Jährigen. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Mengen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro verursachte am Sonntag gegen 12.50 Uhr ein 25-jähriger BMW-Lenker bei einem Unfall. Der junge Mann befuhr die Zeppelinstraße und missachtete mutmaßlich an der Kreuzung zur Pfullendorfer Straße die Vorfahrt eines 73-jährigen Daimler-Benz-Lenkers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde hierbei niemand. Eigenen Angaben des Unfallverursachers zufolge hatte er den Daimler des 73-Jährigen nicht gesehen, da der Verkehrsspiegel an der Kreuzung verdreht war. Polizeibeamte rückten den Spiegel nach der Unfallaufnahme wieder zurecht.

