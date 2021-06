PP Ravensburg: Pressemitteilung des PP Ravensburg zu schwerem Verkehrsunfall am 05.06.21 bei Grünkraut

Polizeipräsidium Ravensburg

Motorrad prallt frontal gegen Bus

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignet sich am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der L 335 bei Sigmarshofen. Ein 20jähriger Motorradfahrer fährt von Bodnegg in Richtung Grünkraut. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kommt er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der Motorradfahrer und eine 61jährige Businsassin werden schwer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht. Eine weitere Insassin im Bus wird leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme muss die Landesstraße zeitweilig komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Grünkraut war vor Ort und säuberte die Fahrbahn. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

