Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Polizei nimmt Mann nach Streit in Gewahrsam

Ein 55-Jähriger wurde nach unkooperativem und aggressivem Verhalten gegenüber Polizeibeamten am Donnerstag gegen 22.20 Uhr in Gewahrsam genommen. Zuvor war es zu Streitigkeiten mit seinem Sohn gekommen, den er im weiteren Verlauf äußerst aggressiv bedrohte. Nachdem hierbei auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an. Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten wurde der Tatverdächtige ebenfalls aggressiv und leistete den Anweisungen der Beamten keine Folge, sodass er schließlich vorläufig in Gewahrsam genommen werden musste. Er musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Zudem ermittelt die Polizei unter anderem wegen Bedrohung gegen den 55-Jährigen.

Bingen

Verkehrsunfall mit Totalschaden

Wirtschaftlicher Totalschaden verursachte die 22-jährige Fahrerin eines VW Golf am Donnerstag gegen 15.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 277. Mutmaßlich wegen Unachtsamkeit kam die 22-Jährige auf der Landstraße von Bingen-Hitzkofen in Fahrtrichtung Wilflingen in einer Linkskurve mit dem rechten Vorderrad auf den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf und beim Versuch gegenzulenken verlor die VW-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches sich überschlug. Der Pkw kam auf dem gegenüberliegenden Grünstreifen zum Liegen. Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Bei dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den VW.

Scheer

Gewässerverunreinigung

Wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung ermittelt derzeit das Polizeirevier Sigmaringen. Die Beamten waren am Mittwoch gegen 19.30 Uhr verständigt worden, weil am Donauradweg unter der dortigen Eisenbahnbrücke ein umgefallener Ölkanister lag und dadurch Öl in die Donau gelangte. Die Freiwillige Feuerwehr Scheer war mit sechs Einsatzkräften vor Ort, um das Öl auf dem Radweg sowie in der Donau zu binden. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Weil eine 17-Jährige das Autofahren üben wollte, ermittelt nun die Polizei unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Am Donnerstag gegen 23 Uhr wurde der Polizei eine rasante Fahrt auf einem öffentlichen Parkplatz "Am Litzelbacher Weg" gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort waren, stellte sich heraus, dass die junge Fahrerin mit dem Pkw ihres 18-jährigen Begleiters eine Spritztour unternahm. Die erforderliche Fahrerlaubnis besaß die Jugendliche nicht. Während die 17-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt wird, gelangt der 18-jährige Fahrzeughalter wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Pfullendorf

Versuchter Einbruch

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Fast-Food-Filiale in der Otterswanger Straße einzubrechen. Mittels Brecheisen und massivem Kraft- und Zeitaufwand versuchten die Täter zunächst, eine Türe aufzuhebeln und anschließend eine Isolierglasscheibe der Türe einzuschlagen. Beides gelang den Tätern nicht. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Personen, die Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein 24-jähriger Jeep-Lenker am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der Platzstraße im Bereich der Einmündung zu einem Parkplatz. Dort übersah er nach eigenen Angaben aufgrund der Sonneneinstrahlung den verkehrsbedingt haltenden BMW einer 36-Jährigen und fuhr auf diesen auf. An beiden Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

