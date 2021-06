Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 65-Jährige vermisst

Aulendorf (ots)

Seit den Abendstunden des 01.06.2021 wird die 65-jährige Marica T. aus Aulendorf vermisst. Frau T. befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage, da davon auszugehen ist, dass sie sich örtlich nicht orientieren kann. Bisher fehlt von der Frau jede Spur. Polizeiliche Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem auch ein Mantrailerhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, blieben bislang ohne Erfolg. Es ist nicht auszuschließen, dass Frau T. am Bahnhof Aulendorf in einen Zug eingestiegen ist. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Frau T. hat lange Zeit im Bereich Herbertingen/Sigmaringen gewohnt und gearbeitet und könnte sich unter Umständen dort aufhalten. Die Vermisste wird als etwa 168 cm groß, von normaler Statur und mit dunklen, kurzen, lockigen Haaren beschrieben. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine Jeans und eine dunkle Jacke. Frau T. ist gut zu Fuß und körperlich fit. Personen, denen die Frau seit Dienstag aufgefallen ist oder die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Ravensburg unter Tel. 0751/803-0 zu melden. Ein Lichtbild von Marica T. ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/aulendorf-vermisstenfahndung/

abrufbar.

