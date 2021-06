Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinwirkung erwischt

Den Beamten des Polizeireviers Sigmaringen fiel bei einer Kontrolle am Donnerstag etwa gegen 00.55 Uhr ein 18-jähriger Fahrer eines Audis auf, welcher offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Der anschließende Atemalkoholtest ergab umgerechnet eine Atemalkoholkonzentration von 0,48 Promille. Außerdem wurden beim Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum, was ein entsprechenden Vortest betätigte, festgestellt. Der Fahrer, welcher sich noch in der Probezeit befindet, musste anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren beim Landratsamt Sigmaringen.

Bad Saulgau

Scheiben eingeworfen

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch 09.15 Uhr bis 19:30 Uhr zwei Scheiben in der ehemaligen japanischen Schule und einem Nebengebäude in der Schützenstraße in Bad Saulgau eingeworfen. Außerdem wurde an einem bereits beschädigten Fenster das mittels einer OSB-Platte gesichert wurde, diese Platte eingetreten. Der Sachschaden beträgt etwa 300.- Euro. Hinweise können beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581/ 482-0 gegeben werden.

