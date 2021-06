Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Corona-Verstoß Polizeibeamte angegriffen

In der Nacht zum Donnerstag kam es etwa gegen 00.20 Uhr beim Hallenbad in der Friedrich-Schiller-Straße in Ravensburg zu einer Ruhestörung. Bei der Überprüfung der Polizei entfernten sich ca. 80 Personen von der Örtlichkeit. Gegen 01.30 Uhr kam es erneut zu einer Ruhestörung an selben Ort. Den etwa 20 angetroffenen Personen wurde durch die Polizei ein Platzverweis erteilt. Ein 23-jähriger, aus Montenegro stammender Mann, wollte dem Platzverweis nicht nachkommen und schlug einem Polizeibeamten unvermittelt ins Gesicht. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme kam es zu einer massiven Widerstandhandlung, bei der sich drei Beamte leicht verletzten. Neben dem Corona-Verstoß und der Missachtung des Platzverweises für mehrere Personen muss sich der Haupttäter wegen Tätlichem Angriff auf Polizeibeamten strafrechtlich verantworten.

Bergatreute

Farbschmierereien

Am Mittwoch wurde durch Gemeindemitarbeiter mehrere Farbschmierereien in Bergartreute angezeigt. Die aufnehmenden Beamten konnten auf dem Spielplatz Halligalli und auf einer Bank in Siegenwieden identische schwarze Farbantragungen feststellen. Unbekannte hatten dort sogenannte "TAGS" mit den Worten "Sans"/"Sars" hinterlassen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300.- Euro. Hinweise können beim Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel.: 07524/ 4043-0 gegeben werden.

Leutkirch Autobahn A96

Daten gefälscht

Gegen die Lenk- und Ruhezeiten hat ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus der Türkei verstoßen. Dies ergab eine Kontrolle der Autobahnpolizei in Kißlegg am Donnerstagmorgen etwa gegen 05.00 Uhr auf der A96 bei Leutkirch. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer im Führerhaus eine zweite Fahrerkarte versteckt hatte. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000.- Euro angeordnet.

Vogt

Unfall beim Überholvorgang

Zwei Verletze forderte ein Überholvorgang am Mittwoch etwa gegen 18.40 Uhr auf der L324 bei Vogt, bei dem es zum Unfall kam. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer überholte bei Unterhalden in Fahrtrichtung Waldburg ein noch nicht bekanntes Fahrzeug. Hierbei übersah er eine 50-jährige BMW-Fahrerin die ordnungsgemäß entgegenkam. Die 50-jährige wurde beim dem Unfall schwer, der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt. Beide wurden zur Behandlung in die OSK Wangen eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 10.000.- Euro. Als Zeuge gesucht wird der Pkw-Fahrer welcher von dem BMW überholt wurde. Hinweise können beim Polizeirevier in Wangen unter 07522/ 984-0 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell