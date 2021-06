Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mercedes-Lenker zwingt Busfahrer zu Vollbremsung - Mitfahrerin verletzt

Weil ein Busfahrer durch das Fahrmanöver eines 20-jährigen Mercedes-Lenkers am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Paulinenstraße eine Vollbremsung einleiten musste, stürzte eine 77-jährige Mitfahrerin und verletzte sich dabei leicht. Der junge Autofahrer fuhr zunächst rechts am Linienbus vorbei, der auf der für ihn vorgesehenen rechten Spur fuhr. Kurz vor dem Bus bog er abrupt nach rechts auf das Gelände einer Waschanlage ab, woraufhin der 37 Jahre alte Linienbus-Lenker in die Eisen steigen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 77-Jährige zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Verletzung am Sprunggelenk zu und musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 20-Jährigen wird nun ermittelt.

Friedrichshafen

Bombenfund

Eine Phosphorbombe war am Dienstag gegen 17 Uhr der Grund für einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei im Fuchsweg. Ein Anwohner hatte die Bombe am Montagabend bei Arbeiten in der Kartoffelanlage aufgefunden und vorübergehend in den Garten gelegt. Am Folgetag verständigte er abends die Feuerwehr, als das in der Sonne liegende Objekt zu rauchen begann. Die Feuerwehr Friedrichshafen, die mit fünf Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort kam, deckte den gefährlichen Gegenstand bis zum Eintreffen des verständigten Kampfmittelbeseitigungsdienstes ab. Den Spezialkräften gelang es die noch intakte Phosphorbombe zu sichern und zu beseitigen. Während der Maßnahmen wurde der Bereich im näheren Umfeld durch die Polizei abgesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Friedrichshafen

Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin hat sich am Dienstag gegen 14 Uhr auf dem Fahrradweg zwischen Eriskirch und Friedrichshafen bei einem Sturz leicht verletzt. Die Frau hatte in einer S-Kurve die Kontrolle über ihr Rad verloren und musste aufgrund der Folgen des Sturzes zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pedelec entstand eher geringer Sachschaden.

Tettnang

Lastwagen gestreift - Sachschaden

Eine 85-jährige Fiat-Lenkerin streifte am Dienstag gegen 11 Uhr in der Lindauer Straße aus Unachtsamkeit einen neben ihr fahrenden Sattelzug und verursachte dabei einen Sachschaden. Die ältere Frau ordnete sich an der Kreuzung zur Lindauer Straße rechts ein, um bei Grünlicht geradeaus in die Graf-Eberhard-Straße zu fahren. Beim Anfahren geriet sie dann auf die Linksabbiegerspur, wo sie den Lastwagen eines 34-Jährigen touchierte. Während der Schaden am Sattelzug mit etwa 500 Euro eher gering ausfällt, wird dieser am Fiat auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Tettnang

Spontaner Fahrstreifenwechsel endet mit Unfall

Auf etwa 7.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Dienstag gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung Martin-Luther-Straße / Lindauer Straße entstanden ist. Ein 42-jähriger VW-Fahrer fuhr von der Martin-Luther-Straße an die Kreuzung heran und ordnete sich zunächst an der roten Ampel auf der Linksabbiegerspur ein. Als die Ampel auf Grün schaltete, entschied er sich spontan für einen Fahrstreifenwechsel nach rechts. Dabei übersah er den von hinten nahenden BMW eines 19-Jährigen. Der junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es in der Folge zur Kollision kam. Am VW entstand etwa 3.000 Euro, am BMW etwa 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Meckenbeuren

Rauchentwicklung

Starke Rauchentwicklung ausgehend von einem technischen Defekt in einer Hackschnitzelanlage war am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr der Auslöser für einen Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Straße Hechelfurt. Zwei Mitarbeiter der dortigen Gartenanlage, die die Hackschnitzelanlage nach Erkennen des Rauchs betreten hatten, wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch betreut, blieben jedoch unverletzt. Der Sachschaden kann momentan nicht beziffert werden.

Überlingen

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter der Wirkung alkoholischer Getränke stand ein 54-jähriger Autofahrer, der am frühen Dienstagabend im Stadtgebiet kontrolliert worden war. Grund für die Verkehrskontrolle war zunächst ein nicht angelegter Sicherheitsgurt. Bei der näheren Überprüfung stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Der Verdacht bestätigte sich anhand einer Atemalkoholmessung, die einen Wert von nahezu 1,5 Promille ergab. Für den 54-Jährigen folgte die Mitfahrt in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten seien Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Owingen

Frau verletzt sich beim Aussteigen aus dem Unfallwagen

Leichte Verletzungen zog sich eine 82-jährige VW-Fahrerin am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der K 7788 Höhe Hohenbodmann zu. Die Frau war aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, wo sie zunächst einen Baum streifte und schließlich im Geäst zum Stehen kam. Beim Aussteigen aus ihrem verunfallten Wagen stolperte sie und erlitt eine leichte Verletzung am Auge. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Sipplingen

Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Beim missglückten Versuch, ihren davongeflogenen Hut wieder einzufangen, verlor eine 52-jährige Radfahrerin am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Straße "Eckteil" die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Dabei sog sie sich leichte Verletzungen zu und musste vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Salem

An unübersichtlicher Stelle überholt - Unfall

Glücklicherweise ohne Personenschaden endete ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr auf der L 204 zwischen Salem und Deggenhausertal ereignete. Eine 66-jährige VW-Lenkerin war von Untersiggingen in Richtung Altenbeuren unterwegs und wollte ein vor ihr fahrendes landwirtschaftliches Gespann überholen. Aufgrund der kurvigen Straße übersah sie einen entgegenkommenden 57-jährigen Motorradfahrer. Die 66-Jährige bremste umgehend ab, versuchte den Überholvorgang noch abzubrechen und wich nach rechts aus. Da der 19-Jährige Fahrer des Gespanns auch eine Bremsung eingeleitet hatte, kollidierte die Autofahrerin seitlich mit dem Traktoranhänger. Der Zweiradfahrer musste ebenfalls abbremsen und ausweichen, kam jedoch nicht zu Schaden. Während am VW etwa 2.000 Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Hänger auf nur wenige hundert Euro.

