Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rennradfahrer wird bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 14-jähriger Rennradfahrer am Dienstag gegen 18.30 Uhr bei Herrgottsfeld erlitten. Der Jugendliche setzte gerade zum Sprint an, als an seinem Fahrrad die Kette abrutschte und er in der Folge stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 14-Jährigen in eine nahegelegene Klinik. An seinem Rennrad entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Ravensburg

Fahrzeug und Wand beschmiert

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Parkhaus in der Adlerstraße verursacht. Die Unbekannten besprühten mit gelber Farbe einen Mercedes und eine Wand im achten Stockwerk. Personen, denen in der Tatnacht Verdächtiges in dem Parkhaus aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt

Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte am Dienstag gegen 19 Uhr ein 30 Jahre alter Mountainbike-Fahrer in der Nähe des Lanzenreuter Weihers. Begleiter des Verletzten verständigten die Rettungskräfte, die den 30-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus brachten. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

Ravensburg

Dampf einer Kaffeemaschine löst Brandmelder aus

Mit vier Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg am Dienstag gegen 17 Uhr in die Eisenbahnstraße ausgerückt, nachdem dort ein Brandalarm gemeldet wurde. Vor Ort stellten die Wehrleute fest, dass die Ursache für die Auslösung des Melders mutmaßlich heißer Wasserdampf war, der aus einer Kaffeemaschine austrat. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Feuerwehr und Polizei konnten nach einer kurzen Abklärung wieder abrücken.

Ravensburg

Betrunken am Steuer

Gut ein Promille Alkohol hatte ein 31 Jahre alter Autofahrer intus, als er am Dienstag gegen 20.30 Uhr von einer Polizeistreife in der Friedrichshafener Straße gestoppt wurde. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Ravensburg

Fahrzeug übersehen

Rund 9.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12 Uhr auf der Ulmer Straße entstanden. Eine 44-jährige BMW-Fahrerin übersah beim Fahrstreifenwechsel auf Höhe der Schützenstraße den Nissan einer 68-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Grünkraut

Radfahrer kollidiert mit Auto

Der schnellen Reaktion eines 70-jährigen Autofahrers war es zu verdanken, dass ein 67 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr in Arneggen nur leichte Verletzungen erlitt. Der Mann verlor aus noch unbekannten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Pedelec und geriet ins Schleudern. Ein entgegenkommender 70-jähriger Opel-Lenker erkannte die Situation rechtzeitig und stoppte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand. Der Radfahrer prallte gegen den stehenden Wagen und zog sich leichte Verletzungen an den Knien zu. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in eine Klinik. Während am Pedelec kein Sachschaden entstand, wird dieser am Pkw auf mehrere hundert Euro beziffert.

Weingarten

Unfallverursacher flüchtet

Ein Fahrradfahrer verursachte am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Waldseer Straße einen Verkehrsunfall und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der unbekannte Mann fuhr vor den Skoda einer 24-Jährigen, die gerade in die Waschanlage einfuhr. Bei der Kollision wurde der Radfahrer nicht verletzt. Nach dem Unfall machte der Mann ein Bild vom Führerschein der 24-Jährigen und fuhr unerkannt weiter. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Unfallflucht und bittet den Radfahrer, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Radfahrer prallt gegen Auto

Leichte Verletzungen erlitt ein 7 Jahre alter Junge, als er am Dienstag kurz nach 13 Uhr mit seinem Fahrrad gegen den Mercedes eines 65-Jährigen prallte. Der Bub fuhr auf dem Radweg entlang der Mochenwanger Straße und übersah den Wagen, der an der Einmündung der Hahnstraße verkehrsbedingt wartete. Durch die Kollision stürzte der Junge. Weil die Sicht für beide Unfallbeteiligten an dieser Stelle durch einen parkenden Pkw beeinträchtigt war, erwartet dessen Halter ein Verwarnungsgeld.

Baienfurt

Sichtschutz angezündet

Den Sichtschutz eines Gartenzauns im Grünlandweg haben bislang unbekannte Täter am Dienstag kurz nach 23 Uhr in Brand gesetzt. In dem aus Kunststoff bestehenden Schutz blieb ein Loch zurück. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Anwohnern waren zwei Jugendliche aufgefallen, die sich zuvor auf dem Spielplatz Schackerbuckel aufgehalten hatten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und prüft, ob das Duo für die Tat in Frage kommt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Baindt

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Dienstag zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr in der Straße "Dorfplatz" einen geparkten Pkw angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem Wagen entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in noch unbekannter Höhe. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Isny

Randalierer beschädigen Sporthalle

Rund 2.000 Euro Sachschaden haben bislang unbekannte Personen in der Nacht von Montag auf Dienstag an einer Sporthalle in der Rainstraße hinterlassen. Die Unbekannten warfen zwei Lichtkuppeln auf dem Flachdach mit Steinen und Flaschen ein und knickten mehrere Blitzableiter ab. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Leutkirch

Eichhörnchen verursacht Auffahrunfall

Ein die Straße querendes Eichhörnchen veranlasste am Dienstag gegen 11.15 Uhr eine 55 Jahre alte Opel-Lenkerin in der Ottmannshofer Straße eine Vollbremsung einzuleiten. Ein nachfolgender 28-jähriger VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Opel auf. Während an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro entstand, flüchtete das Tierchen unverletzt in unbekannte Richtung.

Leutkirch

Defekte Sprinkleranlage löst Alarm aus

Gleich zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr Urlau am Dienstagabend wegen eines Brandalarms in eine Ferienanlage in der Allgäuallee ausrücken. Gegen 19.45 Uhr löste der Alarm aus, weil Wasser aus einer defekten Sprinkleranlage austrat. Mutmaßlich aufgrund von Reparaturarbeiten ging gegen 21.30 Uhr erneut ein Alarm bei den Rettungskräften ein. Zu einem Brand war es in beiden Fällen nicht gekommen, weshalb die Wehrleute nach kurzer Abklärung wieder abrücken konnten.

Leutkirch

Fahren unter Drogeneinfluss

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Polizeibeamte am Dienstag kurz nach 17 Uhr bei einem ausländischen 24-jährigen Autofahrer auf der A 96 fest. Nachdem ein Vortest positiv auf THC verlaufen war, musste der junge Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Fahrt endete für den 24-Jährigen an Ort und Stelle. Er wurde angezeigt und musste eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen.

