Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 14 Uhr auf der B 31 neu ereignete. Eine 65-jährige Passat-Fahrerin war von Friedrichshafen kommen in Richtung Immenstaad unterwegs. Aufgrund mangelnder Ortskenntnis rechnete sie beim Übergang zur B 31 alt nicht mit einer Kreuzung und fuhr aus Unachtsamkeit dem an der roten Ampel stehenden BMW einer 56-Jährigen auf. Durch den Aufprall erlitt die BMW-Fahrerin leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag an einem im Finkenweg geparkten Mercedes. Weil der Unfallverursacher nach dem Streifvorgang einfach weiterfuhr, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mietwagen zerkratzt

Wie am Montagmorgen festgestellt wurde, hat ein Unbekannter einen auf einem Mietwagenparkplatz in der Straße "Am Flugplatz" abgestellten, nagelneuen Ford Tourneo mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Täter, der im Tatzeitraum von Freitag, 21.5. bis gestern am Werk war, richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Flughafen unter Tel. 07541/20740 entgegen.

Langenargen

Beschädigte Wasserleitung

Weil ein Bauarbeiter am Montag gegen 17 Uhr bei Ausgrabungen in der Kanalstraße mit seinem Bagger versehentlich eine Bewässerungszuleitung einer Obstplantage beschädigte, trat eine mehrere Meter hohe Wasserfontäne aus. Die Kanalstraße musste bis zur Verriegelung der Wasserzufuhr kurzzeitig abgesichert werden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt, ist bislang noch nicht bekannt.

Kressbronn

Radfahrer bei Unfall verletzt

Mehrere tausend Euro Sachschaden und ein verletzter Radfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 7 Uhr in der Kirchstraße ereignete. Ein 66-jähriger Volvo-Lenker bog an der Einmündung nach links in die Berger Straße ab und übersah dabei, mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, den aus Richtung Gattnau kommenden 59-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Volvo kollidierte mit dem Hinterrad, woraufhin der Zweiradfahrer stürzte. Der 59-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Immenstaad

11-jährige Radfahrerin bei Sturz verletzt

Vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, musste ein 11 Jahre altes Mädchen, nachdem sie am Montag gegen 15.15 Uhr auf dem Radweg entlang der Bundesstraße bei Immenstaad mit ihrem Rad gestürzt war. Die junge Zweiradfahrerin kippte aus bislang nicht bekannter Ursache vom Rad in den Grünstreifen und stieß dort gegen einen am Boden liegenden Ast, woraufhin sie über Schulterschmerzen klagte.

Immenstaad

Verkehrsunfallflucht

Einen Streifschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hinterließ ein unbekannter Unfallverursacher am Montag zwischen 10 und 10.45 Uhr an einem auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Meersburger Straße geparkten Mercedes. Weil sich der Verursacher danach aus dem Staub machte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hat der Polizeiposten Immenstaad die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die das Ereignis beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 melden.

Meckenbeuren

Rollerdiebstahl

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagabend einen weißen Motorroller der Marke "SYM" aus einer Tiefgarage in der Hauptstraße in Meckenbeuren-Buch gestohlen. Der oder die Täter beschädigten dabei gewaltsam eine Abdeckung der Rollerverkleidung und manipulierten die Elektronik, um das Fahrzeug ohne Schlüssel zu starten. Des Weiteren brachen sie das Helmfach auf, brachten ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen an und fuhren weg. Der stark beschädigte Roller konnte am späten Montagabend im Bereich des Skaterplatzes in Kehlen aufgefunden werden. Von dem Kofferaufbau, der auf dem Zweirad montiert war, einem Helm, einem Tankgutschein und Dokumenten fehlt jede Spur. Die Polizei ermittelt neben Diebstahls, Sachbeschädigung und Kennzeichenmissbrauchs auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren - Brochenzell

Vorfahrt missachten

Glücklicherweise unverletzt blieben die Unfallbeteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrtsstraße in Brochenzell ereignete. Ein 61-jähriger Pkw-Lenker, der mit seinem Renault aus Richtung Meckenbeuren kam, bog an der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Kehlener Straße ab. Dabei übersah er den von der Andreas-Hofer-Straße kommenden VW-Golf eines 79-jährigen Vorfahrtsberechtigten, der ebenfalls in die Kehlener Straße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zu Kollision beider Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 3.000 Euro entstand.

Hagnau

Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Medizinisch versorgt werden musste eine 64-jährige Frau, die am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf dem Geh-und Radweg entlang der Meersburger Straße mit ihrem Pedelec gestürzt war. Zeugenangaben zufolge hatte sie ohne Fremdeinwirkung eine Hecke gestreift und daraufhin die Kontrolle über ihr Rad verloren. Der angeforderte Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Markdorf

Mehrere Handtaschendiebstähle in Einkaufsgeschäft

Weil eine Handtaschendiebin am Montag gegen 11.45 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter im Schießstattweg ihr Unwesen trieb und bei mindestens zwei ihrer Opfer erfolgreich war, ermittelt der Polizeiposten Markdorf und bittet um Hinweise. Sowohl bei einer 68 Jahre alten Frau als auch bei einer 78-Jährigen entnahm die Unbekannte das Portemonnaie in einem unachtsamen Moment aus der am Einkaufswagen hängenden Tasche. Darin enthalten waren insgesamt mehrere hundert Euro Bargeld und zahlreiche Dokumente. Bei einer 74-jährigen Kundin, die ihre Tasche am Körper umgehängt hatte, war die Tatverdächtige so dreist und versuchte ebenfalls ihr Glück, wurde jedoch bemerkt. Von ihrem Opfer angesprochen flüchtete sie umgehend. Die Tatverdächtige wird als 30-40 Jahre alte, etwa 1.55 Meter große und schlanke Frau beschrieben. Sie hatte dunkles Haar, einen dunkleren Teint und machte einen ungepflegten Eindruck. Zur Tatzeit war die Unbekannte mit einem sehr hellen, weit geschnittenen Mantel und einer dunklen Strickmütze bekleidet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden. Die Polizei rät eindringlich, Handtaschen und Wertsachen während dem Einkauf zu keiner Zeit unbeaufsichtigt zu lassen. Melden sie einen Diebstahl umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell