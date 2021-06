Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Werbebanner angezündet

Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte ein Werbebanner des Landkreises bei der Gewerblichen Schule in Brand gesetzt. Als mögliche Verursacher kommt eine Gruppe Jugendlicher in Betracht, die gegen 2.30 Uhr, als das Feuer ausbrach, in diesem Bereich unterwegs war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen zur Löschung des Brandes vor Ort. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Fahrerin verletzt sich bei Kollision mit Traktor

Verletzungen hat eine Autofahrerin erlitten, die beim Rückwärtsfahren im Bereich Klöcken mit einem Traktor zusammengestoßen ist. Die 23-Jährige war dabei, ihren Fiat auszuparken und übersah das landwirtschaftliche Fahrzeug. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie von einem Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fiat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Autotür ausgewichen - Radfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen hat am Montagnachmittag ein Radfahrer erlitten, der in der Holbeinstraße einem aus seinem Wagen steigenden Autofahrer ausweichen musste und dabei stürzte. Der 71-jährige Radler konnte zwar der Tür und dem 38-jährigen Lenker noch ausweichen, kam dann aber zu Fall. Durch den Sturz entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro am Rad.

Ravensburg

Seil von Baukran angeschnitten - Polizei sucht Zeugen

Mutwillig beschädigt wurde am vergangenen Wochenende das Seil eines Baukrans in der Mittelöschstraße. Ein unbekannter Täter schnitt das Seil vermutlich mit einem Schleifgerät an. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen eingeleitet. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Radfahrerin von Auto erfasst

An der Kreuzung der Eisenbahnstraße mit der Karlstraße hat am Montagmorgen ein Autofahrer eine 44 Jahre alte Radlerin erfasst. Der Alfa-Fahrer wollte bei grüner Ampel von der Eisenbahnstraße in die Karlstraße einbiegen und übersah dabei die Radlerin, welche ebenfalls bei Grünlicht für Fußgänger und Radfahrer die Karlstraße überquerte. Die Zweiradlenkerin stürzte und verletzte sich dabei so, dass sie im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Schaden, der an PKW und Fahrrad durch die Kollision entstand, wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Weingarten

Unbekannter greift Duo an

Zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren wurden am Montag kurz nach 22 Uhr in der Straße "Am Stadtgarten" von einem Unbekannten angegriffen. Der dunkel gekleidete Mann hat Angaben des Duos zufolge den Jüngeren mit einem Fußtritt gegen den Oberkörper verletzt und den Älteren mit einer Glasflasche beworfen, die ihn nur knapp verfehlt haben soll. Zeugen zufolge kam es zwischen den drei Beteiligten im Anschluss zu verbalen Drohungen. Der Angreifer flüchtete daraufhin unerkannt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung und Bedrohung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Ladendieb wird handgreiflich

Weil er in einem Discounter in der Baindter Straße am Montag gegen 8 Uhr zum wiederholten Male Kirschen aß, ohne diese zu bezahlen, wurde ein 27-Jähriger vom Personal in einen Nebenraum gebeten. Als er mitbekam, dass die Polizei verständigt worden war, schlug der Mann einem 38 und einer 18 Jahre alten Angestellten gegen den Oberkörper und flüchtete. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe antreffen. Weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs, weil er in dem Geschäft bereits Hausverbot hatte.

Baindt

Auto angefahren und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagmittag in der Boschstraße einen geparkten Mercedes touchiert und im Anschluss das Weite gesucht. Der Sachschaden an der Beifahrertür wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Aulendorf

Illegale Müllablagerung

Wie am Sonntag bemerkt wurde, hat ein Unbekannter in den letzten Tagen an einer Böschung im Bereich Allgaierhof Asbestplatten abgeladen. Die Abteilung für Gewerbe und Umwelt der Polizei ermittelt gegen den bislang unbekannten Verschmutzer. Wer sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

Leutkirch

Schmierfinken hinterlassen Sachschaden

Bislang unbekannte Täter haben in der letzten Woche am Kriegerdenkmal und an einer Bank auf der Wilhelmshöhe Schmierereien, teils mit politisch links- und rechtsmotivierten Zeichen, mit rotem und blauem Farbstift hinterlassen. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, oder denen im Laufe der letzten Woche im Bereich Wilhelmshöhe etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Auto beschmiert

Mit Sprühfarbe hat ein 20 Jahre alter Mann in den vergangenen Tagen den Wagen eines 22-Jährigen in der Albrecht-Dürer-Straße verunstaltet. Unter anderem hinterließ er auf dem Wagen Beleidigungen. Nachdem der Autobesitzer den Vorfall der Polizei gemeldet hatte, reinigte der reumütige Verursacher selbstständig den Pkw. Ob letztlich ein Schaden entstanden ist, wird derzeit geprüft.

Bad Wurzach

Polizei ermittelt nach Unfall wegen Alkoholisierung

Wegen des Verdachts, dass er betrunken einen Unfall verursacht hat, ermittelt das Polizeirevier Leutkirch aktuell gegen einen 42 Jahre alten Autofahrer. Der Lenker eines Citroens war von Treherz nach Hauerz unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam und ein Verkehrszeichen überfuhr. Bei der Kollision riss an seinem Wagen die Ölwanne auf. Die hinzugerufene Polizei konnte den Pkw anhand der Ölspur bis zur Wohnanschrift des Mannes verfolgen. Nachdem ein Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen einen Wert von etwa 0,7 Promille erbrachte, musste er in einem Krankenhaus zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sollte sich der Verdacht der Alkoholisierung zur Unfallzeit bestätigen, hat er mit einer empfindlichen Strafe zu rechnen.

Wolfegg

Diebstahl von Hühnern

Aus einem Stall in Neutann hat ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende fünf Hühner und einen Hahn der Rasse "Araucana" entwendet. Angaben des Besitzers zufolge waren in den letzten Monaten auch immer wieder Eier abhandengekommen. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen im Allgäu

Bekifft am Steuer

Mutmaßlich unter der Wirkung von illegalem Rauschgift stand ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Montagabend in der Paul-Kolb-Straße anhielt. Bei der Kontrolle zeigte der 29-Jährige deutliche Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung, was ein Schnelltest bestätigte. Er musste die Polizisten zu einer Blutentnahme begleiten. Auf ihn kommen nun eine Anzeige, ein Bußgeld sowie Punkte im Verkehrssünderregister zu.

Wangen

Drei Verletzte nach Unfall auf Autobahn

Drei Verletzte, Totalschaden und ein langer Stau waren die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstagmorgen um kurz vor 7 Uhr auf der Autobahn 96 bei Wangen West. Der Reifen eines Sprinters, der in Richtung Lindau fuhr, platze während der Fahrt. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam in den Grünstreifen, wo der Sprinter letztendlich zur Seite kippte. Der Lenker sowie zwei weitere Insassen erlitten bei dem Unfall Verletzungen und wurden durch Rettungsfahrzeuge in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung des stark beschädigten Kleintransporters war die Autobahn zeitweise ganz gesperrt, sodass sich ein Rückstau bildete. Gegen 8.45 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Wangen

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 60-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 7.45 Uhr im Hatternholz Weg. Ein 44-jähriger Peugeot-Lenker wollte nach links in ein Grundstück einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Radler. Durch die Kollision stürzte der 60-Jährige. Am Peugeot entstand geringer Sachschaden.

Wangen

Mülleimer gerät in Brand

Dem schnellen Eingreifen einer Polizeistreife mit einem Feuerlöscher war es zu verdanken, dass die Flammen eines brennenden Mülleimers an der Grillhütte "Ölmühle" nicht auf das Gebäude übergriffen. Die Beamten waren am Montag kurz nach 18.30 Uhr alarmiert worden, fanden vor Ort den brennenden Abfallbehälter auf dem Boden vor und löschten das Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Wangen war mit neun Einsatzkräften ebenfalls vor Ort. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu dem Brand kam bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise. Derzeit schließen die Beamten nicht aus, dass zwei 16-jährige Jugendliche, die sich in der Nähe der Grillhütte aufhielten, mit der Tat in Verbindung stehen.

Isny

Wohnmobil-Lenker streift zwei Fahrzeuge

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 14 Uhr auf der B 12 bei Ziegelstadel entstanden. Ein 59 Jahre alter Wohnmobil-Lenker wollte sich an der Auffahrt zur Bundesstraße auf die Linksabbiegespur einordnen und streifte einen Mercedes sowie einen VW Multivan, deren Fahrer sich auf der Rechtsabbiegespur eingeordnet hatten. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro beziffert.

Argenbühl

Mann rastet aus

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich am Montag gegen 22 Uhr ein 39 Jahre alter Bewohner einer Unterkunft in der Siggener Straße. Der Mann war bereits am Nachmittag durch Pöbeleien und Drohungen aufgefallen. Gegen Abend geriet er in Streit mit einem 27-jährigen Mitbewohner und verletzte diesen leicht am Unterarm. Später übergoss der 39-Jährige die Zimmertür des Jüngeren mit heißem Öl. Polizeibeamte brachten den aggressiven Tatverdächtigen in eine Spezialklinik. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

