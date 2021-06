Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Gegen geparkte Fahrzeuge geprallt

Rund 25.000 Euro Sachschaden verursachte die 57-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta am Montag gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Römerstraße. Die Ford-Lenkerin befuhr die Römerstraße in Fahrtrichtung Winterlinger Straße, wo sie aus bislang unbekannten Gründen auf die linke Fahrbahn gelangte. Sie verwechselte nach eigenen Angaben das Gas mit der Bremse und fuhr frontal gegen einen abgestellten Pkw, welcher durch den Aufprall auf ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde. Durch die Kollision wurden die Fahrerin sowie ihre 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Sauldorf

Maschinenbrand

Mutmaßlich ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand einer Maschine am Montagfrüh gegen 5.20 Uhr bei einer Firma in der Waldsbergstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Sauldorf war mit 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte die Flammen rasch löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.

Krauchenwies

Trunkenheit im Straßenverkehr

Auf der Bahnhofstraße erregte ein 49-jähriger Autofahrer am Montag gegen 22.45 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Der Mann fuhr auffällig langsam in Richtung Göggingen. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen auf Alkoholbeeinflussung feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab gut 0,8 Promille. Der Mann musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und sich dort einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest unterziehen. Auf den 49-Jährigen kommen nun eine Anzeige sowie ein saftiges Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu. Seinen Wagen musste er stehen lassen.

Sigmaringen

Radfahrerin von Auto erfasst

Leichte Verletzungen erlitt eine noch unbekannte Radfahrerin, nachdem sie am Montag um kurz nach 17 Uhr in der Schützenstraße an der Einmündung zur Mühlbergstraße von einer 35-jährigen Opel-Lenkerin erfasst wurde. Diese musste beim Abbiegen von der Schützenstraße in Fahrtrichtung Mühlbergstraße verkehrsbedingt halten, übersah beim Anfahren die Radfahrerin und touchierte sie mit der Fahrzeugfront. Die Radlerin verletzte sich durch die Kollision leicht. Nach einem kurzen Gespräch und der Aushändigung der Personalien der Opel-Lenkerin, jedoch nicht der Radfahrerin, entfernten sich die Unfallbeteiligten wieder voneinander. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, am Fahrrad entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei bittet die Radlerin, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Ostrach

Ingewahrsamnahme

Die Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Bad Saulgau verbringen musste am Montagein 52-jähriger Mann. Nach verbalen Streitigkeiten und einem kurzen Gerangel zwischen mit seiner in Trennung lebenden Frau wurde dem stark alkoholisierten 52-Jährigen von alarmierten Polizeibeamten ein Platzverweis für das Wohnanwesen ausgesprochen. Nach wenigen Stunden befand sich der Mann erneut im Garten und wurde von der Polizei bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen.

Herbertingen

Sachbeschädigung

Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Bad Saulgau eingeleitet, nachdem bislang unbekannte Täter zwischen Freitag und Montag das Klettergerüst, eine Betonbank und einen Holzzaun der Außenstelle der Michel Buck Gemeinschaftsschule beschädigt haben. Die Unbekannten verursachten dadurch einen Schaden von rund 450 Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursachte ein 21-jähriger Audi-Fahrer am Montag gegen 18.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Ein 32-jähriger Kia-Lenker wollte von der Bahnhofstraße aus kommend in Richtung Hauptstraße abbiegen, blinkte rechts und holte links aus. Der nachfolgende Audi-Fahrer wollte die Möglichkeit nutzen und den Kia rechts überholen. Bei dem Überholmanöver kollidierte das linke vordere Fahrzeugeck des Audi mit dem rechten hinteren Radkasten des Kia. Verletzt wurde hierbei niemand.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Montag im Jakobsweg einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht. Die Tatverdächtigen beschädigten im hinteren Hofbereich des Evangelischen Kindertagheimes mutwillig eine Außenglasscheibe des Heimes sowie eine Plexiglasscheibe des Gartenhauses. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

