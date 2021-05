Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall

Mittelschwere Verletzungen erlitt der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads am Sonntag um kurz nach 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 453. Der junge Mann befuhr die Landesstraße von Kaiseringen kommend in Fahrtrichtung Frohnstetten, wo er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gelangte. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Golf einer 57-Jährigen. Durch die Kollision wurde der junge Fahrer von seinem Leichtkraftrad abgeworfen und wegen seiner Verletzungen vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die zwei Insassen des VW Golf blieben unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Krauchenwies

Unfallbeteiligter verstorben

Seinen schweren Verletzungen in Folge eines Verkehrsunfalles erlegen ist zwischenzeitlich ein 74 Jahre alter Pkw-Lenker. Der Opel-Fahrer war am Mittwoch, den 19.05., auf der Landesstraße zwischen Krauchenwies und Habsthal verunfallt (wir berichteten). Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er nun verstorben ist.

Meßkirch

Diebstahl eines Rollers

Am Samstag um kurz nach 21.30 Uhr versuchten drei Jugendliche, einen Roller in der Grabenstraße zu entwenden. Sie rollten diesen zunächst mehrere Straßen weit, bis sie einen Zeugen, welcher die Tat bemerkte, wahrnahmen. Die Jugendlichen warfen den Roller zu Boden und flohen. Angaben des Zeugen zufolge sollen alle Jugendliche schwarze Kleidung getragen haben. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Mengen

Mann tritt Türe ein

Ein 30-Jähriger verwechselte am Sonntag früh gegen 1.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bremer Straße im alkoholisierten Zustand seine Wohnungstüre mit der seiner Nachbarin, die ein Stockwerk unter ihm wohnt. Als er bemerkte, dass sein Schlüssel nicht passte, trat er mit seinen Füßen die Wohnungstüre auf. Nach Betreten der Nachbarswohnung, wurde er von der Bewohnerin auf die Verwechslung hingewiesen und gebeten, ihre Wohnung wieder zu verlassen. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.

Ostrach

Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Eine Polizeistreife stellte am Sonntag um kurz vor 21.30 Uhr mehrere Personen mit einer Kiste Bier vor einem Gasthaus fest. Ein 22-Jähriger versuchte beim Erkennen des Streifenwagens zunächst unauffällig zu flüchten, wurde kurz darauf jedoch von den Polizeibeamten gestellt. Der junge Mann und zwei 23-Jährige kamen aus verschiedenen Haushalten, waren merklich betrunken und trugen keinen Mundschutz. Die beiden Älteren setzen erst nach Aufforderung eine Mund- und Nasenbedeckung auf, wohingegen der 22-Jährige angab, keinen bei sich zu führen. Er fiel vor allem wegen seiner unkooperativen, provokanten und leicht aggressiven Stimmung auf. Den Vorwurf des Verstoßes gegen das Kontaktverbot und bei dem 22-Jährigen zusätzlich gegen die Maskenpflicht stritten alle drei ab, gelangten aber dennoch zur Anzeige. Im Laufe der Kontrolle schien das Gasthaus zunächst geschlossen. Nachdem die Beamten jedoch laute Stimmen aus dem dunklen Innenraum der Gaststätte wahrnahmen, stellte sich heraus, dass der Wirt mit einem stark betrunkenen Gast im Innenraum anwesend war und die Türe nicht verschlossen war. Auch der Gastwirt muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Ostrach

Auffahrunfall

Am Sonntagabend um kurz vor 20.30 Uhr ereignete sich auf bei der Einmündung der L 286 auf die L 280 in Fahrtrichtung Bad Saulgau ein Auffahrunfall zweier Pkw. Eine 23-jährige Renault-Fahrerin erkannte zu spät, dass eine 56-jährige Suzuki Fahrerin kurz vor dem Einbiegen nochmals abbremste und fuhr dieser auf. Der Sachschaden am Renault beträgt in etwa 2.000 Euro, der am Suzuki rund 2.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell