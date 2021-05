Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrradunfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 78-jähriger Radfahrer am Sonntag um kurz vor 14.30 Uhr auf der Stockerholzstraße. Beim Abbiegen rutschte dem Mann aus noch nicht bekannter Ursache das Vorderrad seines Fahrrades weg, wodurch er stürzte. Wegen seiner Verletzungen wurde der 78-Jährige vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Friedrichshafen

Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Sachschaden in Höhe von knapp 2.000 Euro verursachte ein 44-jähriger VW-Lenker am Sonntag gegen 19.10 Uhr in der Zeppelinstraße auf Höhe der Bushaltestelle "Strandbad". Dort übersah der Mann einen verkehrsbedingt haltenden BMW einer 21-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 44-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Weil der Unfallverursacher einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er gelangt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zur Anzeige. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen

Motorrad-Fahrer prallt in Gegenverkehr

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 27 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntag kurz nach 17 Uhr in der Messestraße. Der Mann kam in einer langgezogenen Rechtskurve an der Auffahrt zur B 31 auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden Pkw. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 27-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 14.000 Euro. Sowohl das Motorrad, als auch der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe.

Friedrichshafen

Radfahrer stürzt alleinbeteiligt

Leichte Verletzungen erlitt ein 69-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz am Sonntag kurz nach 16.30 Uhr in der Sonnenbergstraße. Der Mann touchierte eigenen Angaben zufolge die Bordsteinkante, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Kressbronn am Bodensee

Körperverletzung durch Hundebiss

Durch einen Hundebiss wurde ein 10-jähriger Junge am Sonntag um kurz vor 10.30 Uhr verletzt. Der Bub wollte einen Hund streicheln, der auf einem Campingplatz in Gohren angebunden war. Der Vierbeiner biss den Jungen unvermittelt in den Oberschenkel. Aufgrund der Verletzungen wurde der 10-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Hundebesitzer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Überlingen

Unfallverursacher sucht das Weite

Mutmaßlich beim Rangieren hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmittag in der Riedbachstraße einen geparkten VW Fox touchiert. Im Anschluss suchte der Unbekannte das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem VW entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Markdorf

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntag zwischen 10 und 16.30 Uhr im Parkhaus am See auf der Etage B3 einen geparkten BMW gestreift und im Anschluss das Weite gesucht, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Markdorf

Unbekannte schlagen auf Jugendlichen ein

Mehrere bislang unbekannte Jugendliche haben am Sonntag gegen 16 Uhr in der Eisenbahnstraße auf einen 15-Jährigen eingeschlagen und ihn leicht verletzt. Der Teenager hielt sich zusammen mit Freunden am Bahnhof auf, als eine etwa zehnköpfige Gruppe auf ihn zu kam. Drei bis vier Täter schlugen und traten in der Folge unvermittelt auf das Opfer ein. Nach dem Angriff flüchteten die Unbekannten in Richtung Stadtmitte. Der 15-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Gruppe soll Angaben von Zeugen zufolge aus Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren bestehen, die mit Trainingshosen und Turnschuhe bekleidet waren. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Daisendorf

Hochsitz beschädigt

Ein Hochsitz an einem Waldweg am Wattenberg wurde von unbekannten Tätern im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagfrüh beschädigt. Die Unbekannten rissen die Tür zu dem Hochsitz weg und verursachten Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell