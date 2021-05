Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei ermittelt wegen Stichverletzung

Schwere Verletzungen, die vermutlich durch einen Messerstich entstanden sind, hat ein 23-Jähriger am frühen Sonntagmorgen im Rahmen einer privaten Feier erlitten. Während des Festes, das zwischen Untereschach und Siechenbach stattfand, zog sich der alkoholisierte junge Mann die Verletzung auf bislang noch nicht abschließend geklärte Weise zu. Die Hintergründe ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Aufgrund der Schwere der lebensbedrohlichen Verletzungen, die erst am nächsten Morgen im Krankenhaus erkannt wurden, wurde der 23-Jährige notoperiert. Er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Ravensburg

Markise abgebrannt

Wegen einer brennenden Markise ist die Freiwillige Feierwehr Ravensburg am Samstagabend gegen 17.30 Uhr in die Marktstraße ausgerückt. Diese war, nach bisherigen Ermittlungen zufolge, vermutlich aufgrund einer nicht gelöschten Zigarette in Brand geraten. Die Markise ging innerhalb kürzester Zeit in Flammen auf, konnte aber dank des beherzten Eingreifens eines Bewohners mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Baienfurt

Kriminalpolizei ermittelt Brandstifter

Nach einem Brand in einem Rohbau in der Achstraße am Morgen des 22.05.2021 hat das Kriminalkommissariat Ravensburg nun den Täter ermittelt. Spuren, die am Brandort von den Ermittlern gesichert wurden, führten zu einem 39-jährigen Tatverdächtigen. Er muss sich nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung verantworten.

Hier unsere Pressemitteilung vom 23.05.2021:

Baienfurt - Rohbau in Brand gesteckt - Zeugen gesucht Feuerwehr und Polizei wurden am Samstagmorgen, 22.05.21, zum Brand eines Rohbaus in der Achstraße in Baienfurt gerufen. Gegen 06:20 Uhr vernahm die 42- jährige Geschädigte Geräusche aus dem Rohbau. Bei der Überprüfung wurde der Brand im Gebäude festgestellt und gelöscht. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude und flüchtete. Ein 39-jähriger Zeuge verfolgte den Flüchtenden. In der Nähe des Penny Markt musste er die Verfolgung abbrechen. Der Täter entkam. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, männlich, etwa 185 -190 cm groß. Er trug einen Trainingsanzug, Oberteil rot, Hose dunkelblau. Des Weiteren trug er eine rote Arbeitsmütze. Der unbekannte Täter beschmierte mehrere Wände und Teile des Bodens mit merkwürdige Zeichen, Symbolen und Wörtern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro bis 40.000 Euro geschätzt. Hinweise zu Wahrnehmungen in der Tatnacht oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751/803-6666 entgegen.

Baienfurt

Gartenmauer angefahren

Beim Einparken hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag im Bereich Knechthaus eine Gartenmauer touchiert. Der 24 Jahre alte Fahrer verursachte einen Schaden von etwa 5.000 Euro an seinem Audi. Wie hoch der entstandene Schaden an der Mauer ist, wird derzeit noch geprüft.

Bad Waldsee

Betrunken gegen Zaun gefahren

Wegen seiner erheblichen Alkoholisierung hat der Fahrer eines Motorrollers am Sonntagabend um kurz vor 19 Uhr im Seeweg die Kontrolle über sein Zweirad verloren und ist in einen dortigen Zaun gekracht. Schnell erkannten die hinzugerufenen Beamten, das der 43 Jahre alte Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dieses Umstandes musste er in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Dagegen wehrte sich der Rollerfahrer massiv und beleidigte die Polizeibeamten fortwährend. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen des Unfallverursachens unter Alkoholeinfluss und Widerstands gegen die Polizei sowie Beleidigung zu. Außerdem durfte er den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Verletzt hat sich der 43-Jährige durch den Unfall nicht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit geprüft.

Leutkirch

Drogen und Waffen bei Fahrzeugkontrolle gefunden

Mehrere Waffen und illegales Rauschgift haben Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Sonntagmorgen bei der Kontrolle eines Autofahrers auf der Landesstraße bei Hinznang entdeckt. Die Polizisten stoppten dessen Pkw gegen 11.30 Uhr und gewannen schnell den Eindruck, dass alle drei Insassen des Wagens unter Drogeneinfluss standen. Als ein Drogentest beim 30-jährigen Fahrer den Verdacht bestätigte, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Da er außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und bei ihm sowie dem 29 Jahre alten Beifahrer Betäubungsmittel und mehrere verbotene Messer, ein Wurfstern und eine Patrone aufgefunden wurden, kommen Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Waffen- und Drogenbesitzes auf die beiden zu. Die Fahrt endete für das Trio an Ort und Stelle.

Leutkirch

Streit endet handgreiflich

Wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung musste die Polizei am Sonntagabend in der Brühlstraße tätig werden. Eine 39 Jahre alte Frau war zum wiederholten Mal von ihrem ehemaligen Lebensgefährten geschlagen worden. Sie erlitt Gesichtsverletzungen. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet.

Leutkirch

Unfall in der Eugenstraße

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro ist am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eugenstraße entstanden. Ein 80 Jahre alter Opelfahrer wollte an der Einmündung zur Wurzacher Straße am Bahnhof die Poststraße queren und übersah dabei den von rechts kommenden 78-jährigen Mercedes-Lenker. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Wangen

Betrunken verunfallt

Auf dem Oberauer Weg zwischen Beutelsau und Oberau hat am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der 47-Jährige kam in einer Kurve von der Straße ab und kippte aufgrund der Steigung mit seinem Renault auf die Seite. An seinem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Da ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme einen Wert von mehr als 2 Promille bei dem Mann erbrachte, musste er in einem Krankenhaus Blut abgeben. Sein Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen. Der Renault wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Wangen

Gestürzte Radlerin erleidet Kopfverletzung

Eine leichte Kopfverletzung hat eine 74 Jahre alter Radfahrerin am Sonntagmorgen erlitten, nachdem sie in der Mooweiler Straße zu Fall kam. Um kurz nach 11 Uhr stürzte die Zweiradlenkerin wegen eines Fahrfehlers. Sie wurde noch an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

