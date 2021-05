Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

Schlägerei

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr in der Olgastraße, Höhe Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Laut Angaben eines 25-jährigen Geschädigten wurde dieser von einer 10-köpfigen Personengruppe angegangen und aus dieser heraus attackiert und geschlagen, so dass er ärztlich behandelt werden musste. Mehrere Personen flüchteten bei Eintreffen der Polizei und konnten durch die Beamten teilweise eingeholt werden. Inwiefern diese direkt an der Schlägerei beteiligt waren ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatablauf machen können sowie ggf. weitere Geschädigte, werden gebeten sich unter Tel. 07541 7010 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker der am Samstagmorgen zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr in Tettnang-Hiltensweiler in der Dorfstraße an der Einmündung zur Ritter-Arnold-Straße von der Fahrbahn abkam, zwei Verkehrszeichen überfuhr und schließlich an einer Hausfassade zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Oberlangnau/Unterlangnau. Vor Ort blieben Fahrzeugteile des Unfallverursacherfahrzeugs zurück. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010 erbeten.

Uhldingen-Mühlhofen

Lkw verursacht Flurschaden

Laut Angaben von Anwohnern der Straße "Unteres Ried" in Uhldingen-Mühlhofen vernahmen diese am Samstag in den frühen Morgenstunden Motorengeräusche und stellten im weiteren Verlauf Flurschäden an zwei Rasengrundstücken fest. Bei dem möglichen Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen roten Lkw handeln, von dem keine weitere Beschreibung vorliegt. Ebenfalls konnten drei geparkte Fahrzeug in der Straße festgestellt werden, die Beschädigungen aufweisen. Inwiefern besagter Lkw für die Beschädigungen an den Fahrzeugen in Frage kommt ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Fahrzeughalter dieser Fahrzeuge und Zeugen, die sachdienlich Angaben machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040 zu melden.

