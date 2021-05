Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Exhibitionist belästigt Passanten

Ein alkoholisierter 42-Jähriger trat am Samstag gegen 13:25 Uhr in der Georgstraße im Bereich des "Alten Judenfriedhofs" gegenüber drei Passanten als Exhibitionist auf indem er an seinem entblößten Glied sexuelle Handlungen vornahm. Die Person wurde von den Passanten festgehalten und der Polizei übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Vollzugs exhibitionistischer Handlungen.

Leutkirch / A96

Pkw verliert Teile des Frontspoilers

Am Samstagabend gegen 18:50 Uhr befuhr der 21-jährige Lenker eines getunten Hyundai die A96 zwischen Leutkirch Süd und Kißlegg in Fahrtrichtung Lindau als sich bei hoher Geschwindigkeit die sogenannte Frontlippe seines Spoilers löste. Laut Angaben des Betroffenen seien auf der Fahrbahn liegende Reifenteile der Grund für das schädigende Ereignis gewesen. Tatsächlich konnten Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg keine diesbezüglichen Feststellungen treffen. Es wurden lediglich Reste der besagten Frontlippe jedoch keine Reifenteile auf der Autobahn festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Kißlegg unter der Telefonnummer 07563 90990 zu melden.

Falsche Tachografenscheibe eingelegt

Bei der Überprüfung eines bosnisch/schweizerischen Fahrzeuggespanns auf der A96 zwischen Kißlegg und Leutkirch Süd am Samstagmittag gegen 16:00 Uhr stellten Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg fest, dass der aus Bosnien stammende, 55-jährige Fahrer die falsche Tachografenscheibe im Kontrollgerät eingelegt hatte. Hierdurch wurden Aufzeichnungen zu tatsächlich gefahrenen Kilometer und Geschwindigkeit deutlich zu niedrig dokumentiert. Der Fahrer gelangt wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg zur Anzeige.

