Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Inzigkofen (ots)

Junghühner samt Umzäunung entwendet

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen entwendeten unbekannte Täter mehr als 20 Junghühner sowie 25 Meter des Absperrzaunes von der Freifläche eines mobilen Hühnerstalls auf dem Flurstück Lindenacker in der Lindenwasenstraße in Inzigkofen-Vilsingen. Der Diebstahlschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571 1040 entgegen.

Gammertingen

Versuchter Pkw-Aufbruch - Täter bei seinem Vorhaben gestört

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr kam es in der Daimlerstraße in Gammertingen zu einem versuchten Pkw-Aufbruch. Der Fahrzeugbesitzer wurde durch Lärm aufmerksam und beobachtete eine tatverdächtige Person, die versuchte mit einem faustgroßen Stein die Seitenscheiben der Beifahrerseite an dem Fahrzeug einzuschlagen. Schlussendlich hielten die Scheiben der äußeren Einwirkung stand. Der Täter brach sein Vorhaben ab und flüchtete mit einer weiteren Person auf einem Roller. Weder zum Fahrzeug noch zu den beiden Personen liegen konkrete Beschreibungen vor. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 1040 erbeten.

