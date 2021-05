Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Inzigkofen

Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Am Freitag wurde in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr ein giftgrünes Herrenrad der Marke Cube in der Hohbruckstraße 7 entwendet. Gleichzeitig konnte in der Hohbruckstraße 9 ein herrenloses Fahrrad aufgefunden werden. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen werden unter Tel. 07571-104-0 / Polizeirevier Sigmaringen erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell