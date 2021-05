Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte randalieren in Weststadt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Rebhuhnweg einen Schachtdeckel geöffnet und einen Motorroller beschädigt. Gegen 3.30 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei, weil er sowohl den offenen Schacht als auch den Roller vorfand. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich zwei Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren am Tatort, leugneten jedoch einen Zusammenhang mit der Tat. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu ähnlichen Sachbeschädigungen kam, ermittelt die Polizei. Inwiefern die beiden Teenager mit den Taten in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ravensburg

Tisch-Diebinnen auf frischer Tat ertappt

Zwei Frauen im Alter von 24 Jahren wurden am Freitagmorgen gegen 2 Uhr in der Bachstraße von einer Polizeistreife gestoppt. Das Duo war gerade damit beschäftigt, einen Tisch durch die Stadt zu tragen. Es stellte sich heraus, dass die beiden deutlich alkoholisierten Tatverdächtigen den Tisch zuvor von der Außenbestuhlung einer Bäckerei gestohlen hatten. Die beiden jungen Frauen gelangen nun wegen Diebstahls zur Anzeige.

Ravensburg

Fahrzeuge beschädigt

An sechs Fahrzeugen hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Karmeliterstraße die Außenspiegel beschädigt. Eine Polizeistreife stellte die abgeschlagenen Spiegel gegen 1 Uhr fest. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, denen in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Falsche Bankangestellte am Telefon

Erneut hat am Donnerstagvormittag eine falsche Bankangestellte versucht, an das Ersparte eines 82-Jährigen zu gelangen. Die Frau behauptete am Telefon gegenüber dem Senior, dass dieser ein Abonnement abgeschlossen habe. Aufgrund angeblich ausstehender Zahlungen werde nun eine vierstellige Summe von seinem Konto gepfändet. Die Anruferin verwies auf einen Gerichtsvollzieher, der dem 82-Jährigen in einem weiteren Telefonat ankündigte, sein Konto zu sperren. Der Rentner beendete das Gespräch und verständigte die Polizei. Ein finanzieller Schaden ist ihm bislang nicht entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Betrugs aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten "Schockanrufen". Die Betrüger versuchen, ihre Opfer durch falsche Behauptungen unter Druck zu setzen und so an ihre vertraulichen Daten oder Bargeld zu gelangen. Die Polizei rät, bei Anrufen dieser Art misstrauisch zu sein und das Gespräch zu beenden. Keinesfalls sollten vertrauliche Daten wie Kontonummern herausgegeben werden. Im Zweifelsfall können Hausbank oder Angehörige bei der Klärung behilflich sein. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer polizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Ravensburg

Roller angefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr einen abgestellten Motorroller in der Tettnanger Straße touchiert und dabei umgestoßen. An dem Zweirad entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Pkw beschädigt

Eine Seitenscheibe sowie beide Außenspiegel eines Pkw wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Parkplatz der Gewerblichen Schule in der Gartenstraße beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Grünkraut

Diebstahl von Gartengeräten

Gartengeräte im Wert von über 3.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Samstagabend bis Donnerstagmorgen aus einer Scheune im Wiesenweg entwendet. Das Diebesgut besteht aus einem Freischneider und einer Motorsäge der Marke Stihl sowie einem Bohrhammer der Marke Hilti und einem Trennschleifer des Herstellers Dolmar. Zeugen der Tat oder Personen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Grünkraut

Fahrzeug mit Stein beschädigt

Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstand am Donnerstag gegen 23 Uhr an einem geparkten Pkw in der Schlierer Straße. Ein 24-jähriger Tatverdächtiger war dabei beobachtet worden, wie er zunächst gegen den Rollladen eines Hauses und dann gegen das Fahrzeug schlug. Alarmierte Polizeibeamte erteilten dem Mann zunächst einen Platzverweis und zeigten ihn wegen Sachbeschädigung an. Nachdem der betrunkene 24-Jährige knapp zwei Stunden später wieder an der Anschrift auftauchte, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam. Er musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Weingarten

Windschutzscheibe mit Stein beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr die Windschutzscheibe eines Pkw beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Karlstraße abgestellt war. Der Unbekannte schlug die Scheibe mutmaßlich mit einem Stein ein. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Aulendorf

Spritztour endet mit Anzeige

Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung haben Beamte des Polizeipostens Althausen gegen einen 33-Jährigen eingeleitet, nachdem dieser am Donnerstag kurz nach 22 Uhr einem anderen Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise aufgefallen war. Der Tatverdächtige fuhr Angaben des Zeugen zufolge mit einem weißen VW zunächst auf der Bundesstraße von Weingarten in Richtung Bad Waldsee in deutlichen Schlangenlinien und überholte auf der einspurigen Strecke trotz Überholverbots. In Enzisreute soll der 33-Jährige die B 30 verlassen haben und unter anderem entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße gefahren sein. Auf der Strecke in Richtung Aulendorf soll es zu mehreren gefährlichen Überholvorgängen sowie mehrmaligem Abbremsen durch den VW-Lenker gekommen sein. In der Straße "Auf dem Galgenbühl" ließ der Tatverdächtige den Angaben des Zeugen zufolge mehrere Personen aussteigen, fuhr im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit rückwärts und stieß gegen einen Bordstein. Weil er in der dortigen Sackgasse nicht mehr weiterkam, stieg der Fahrer aus und flüchtete zu Fuß. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem 33-Jährigen verlief ergebnislos. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Weitere Verkehrsteilnehmer, die Angaben zur Fahrweise des VW-Lenkers machen können oder dadurch gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Bad Waldsee

Schmierfinke unterwegs

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro haben bislang unbekannte Täter am Stationenweg in der Frauenbergstraße angerichtet. Die Unbekannten beschmierten insgesamt sieben Stationen mit orangener Farbe und malten unter anderem nichtpolitische Symbole auf. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Argenbühl

Betrunken am Steuer

Knapp 1,3 Promille Alkohol hatte eine 34-jährige Autofahrerin intus, als sie am Donnerstag gegen 21 Uhr in Eglofs von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Die Frau musste die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten und ihr Fahrzeug stehen lassen. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Amtzell

Polizei ermittelt Übeltäter

Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu verschiedenen Sachbeschädigungen und Diebstählen in und bei Amtzell gekommen ist, konnte die Polizei nun vier Jugendliche im Alter von 17 Jahren als Tatverdächtige ermitteln. Die vier jungen Männer entwendeten einen Zeitungsbriefkasten und zwei Einkaufswagen, entfernten mehrere Leitpfosten und beschädigten einen Holzzaun. Die Jugendlichen müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen. Darüber hinaus wird eine Anzeige gemäß der Corona-Verordnung auf die 17-Jährigen zukommen, die bei ihrer Zechtour gegen die noch gültige nächtliche Ausgangssperre verstoßen haben.

Isny

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Rund 2.500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr in der Mühlbachstraße verursacht. Der Unbekannte streifte mutmaßlich beim Rangieren einen geparkten Mercedes und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell