Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Neufra

Fahrerflucht

Einer Anzeige wegen Fahrerflucht sieht ein 40-jähriger Lkw-Lenker entgegen, der am Mittwochnachmittag kurz nach 16.50 Uhr auf der Hohenzollernstraße den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw touchierte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Kurze Zeit später kehrte der Verursacher zur Unfallstelle zurück. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 500 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch ein kurzzeitiges Entfernen von der Unfallstelle eine Anzeige nach sich ziehen kann.

Beuron

Fenster eingeschlagen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Fenster am Haus der Natur, dem ehemaligen Bahnhofsgebäude in der Wolterstraße, beschädigt und Müll hinterlassen. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07573/815 zu melden.

Sigmaringendorf

Unbekannter Audi-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am späten Donnerstagnachmittag um 17.30 Uhr auf der B32 zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf einen 19-jährigen Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdete, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Straßenverkehrsgefährdung. In einer starken Linkskurve auf Höhe einer Unterführung kam dem 19-Jährigen Pkw-Lenker ein unbekannter Autofahrer frontal auf der falschen Fahrspur entgegen, woraufhin der junge Mann nach links ausweichen und eine Vollbremsung einleiten musste. Hierbei drehte sich dessen Fahrzeug und kam in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Durch das Ausweichmanöver entstand an dem Pkw Totalschaden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Der Verursacher war Angaben des 19-Jährigen zufolge vermutlich jüngeren Alters und trug ein Basecap. Er war in einem schwarzen Audi A4 Kombi mit Sigmaringer Kennzeichen unterwegs.

Leibertingen

Mann stürzt von Zugmaschine

Ein 47-jähriger Mann ist am Donnerstagabend auf einem Firmengelände von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine über zwei Meter auf einen Betonboden gestürzt. Da er trotz seiner Verletzungen noch bei Bewusstsein war, konnte er rechtzeitig Hilfe rufen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Neufra

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr an der Einmündung Rathausstraße / Bahnhofstraße ereignete. Ein 85-jähriger Toyota-Fahrer übersah beim Einbiegen in die Rathausstraße den Skoda einer vorfahrtsberechtigten 23-Jährigen. An dem Pkw der jungen Frau entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von 2.800 Euro, während dieser am Fahrzeug des Unfallverursachers auf 3.000 Euro beziffert wird.

Krauchenwies

Frischlinge bei Verkehrsunfall umgekommen

Leider nicht überlebt haben sieben Frischlinge, die am frühen Donnerstagmorgen auf der B 311 von einem Auto erfasst wurden. Eine 49-jährige Fahrzeuglenkerin, die in Fahrtrichtung Krauchenwies unterwegs war, erfasste die Jungtiere, die gemeinsam mit Keiler und Bache die Fahrbahn queren wollten. Die beiden erwachsenen Tiere flohen in ein angrenzendes Feld. An dem Pkw der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Bad Saulgau

Beinahe-Kollision auf Fußgängerüberweg

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 31-jährige Frau und deren 3-jährige Tochter, auf die ein Pkw-Fahrer am späten Donnerstagmorgen um 9.45 Uhr in der Karlstraße vermutlich zu spät aufmerksam wurde. Die Frau wollte gerade mit dem in einem Buggy sitzenden Mädchen über einen Fußgängerüberweg gehen, als ein 79-jähriger VW Passat-Fahrer von der Paradiesstraße in die Karlstraße einbog. Nach Angaben der 31-Jährigen konnte nur durch deren schnelle Reaktion ein Zusammenstoß verhindert werden. Nach einem anschließenden Wortgefecht mit dem Fahrzeuglenker fuhr dieser Richtung Bahnhof davon, konnte aber im Zuge der polizeilichen Ermittlungen identifiziert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Laternenmast angefahren

Rund 1.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Dammstraße ereignete. Ein Zeuge beobachte, wie ein bislang unbekannter Lkw-Lenker die Schutzbeplankung der Parkplatzbeleuchtung sowie einen Laternenmast streifte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Ostrach

Alkoholisiert am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am späten Donnerstagabend um 21.20 Uhr auf einen 50-jährigen Dacia-Fahrer aufmerksam, der erheblich alkoholisiert auf der Hauptstraße unterwegs war. Nachdem ein Alkoholtest annähernd 1,2 Promille ergeben hatte, musste der Mann die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen. Der 50-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

Mengen

Exhibitionist entblößt sich vor zwei Frauen

Zwei junge Frauen wurden am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Ablachstraße Opfer eines Exhibitionisten. Ein zunächst unbekannter Mann sprach die 21 und 18 Jahre alten Frauen auf einem dortigen Spielplatz an und folgte ihnen, nachdem sie auf seine Kommunikationsversuche nicht reagiert hatten. Auf Höhe eines nahen Altglascontainers entblößte er sein Geschlechtsteil und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Als die beiden Frauen zu ihrem Pkw zurückkehrten, befand sich der Mann bereits auf dem Parkplatz. Es gelang ihnen, ein Foto des Pkw des Mannes zu machen, wodurch er wenig später polizeilich identifiziert werden konnte. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Leibertingen

Pedelec-Fahrer kollidiert mit Motorrad

Schwer verletzt wurde ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer, der am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der K 8217 mit einem Motorradfahrer kollidierte. Der 64-Jährige, der von Langenhart in Richtung Kreenheinstetten unterwegs war, wollte vermutlich von der Straße nach links über den Grünstreifen auf einen parallel verlaufenden landwirtschaftlichen Weg abbiegen, bemerkte aber den von hinten herannahenden 26-jährigen Honda-Fahrer zu spät. Dieser hatte gerade zum Überholen angesetzt, als er von dem Abbiegemanöver des 64-Jährigen überrascht wurde und auf diesen auffuhr. Beide Fahrzeuglenker kamen zu Fall und stürzten auf die Fahrbahn und den Grünstreifen. Hierbei verletzte sich der Pedelec-Fahrer schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Während sich der Schaden an dem Motorrad auf 2.000 Euro beläuft, entstand an dem Pedelec Totalschaden.

