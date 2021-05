Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ente ruft um Hilfe

Zu einem Hilferuf der etwas anderen Art rückte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Altstadt am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr in die Gebhardstraße aus. Eine Ente hatte lautstark auf sich aufmerksam gemacht, da ihre Küken in einen Abflussschacht gefallen waren. Ein geparkter Pkw hatte die Rettungsaktion von Passanten etwas erschwert. Der Fahrzeughalter konnte erreicht werden und fuhr den Wagen umgehend beiseite, sodass die Jungtierchen nach deren Befreiung gemeinsam mit der Mutterente erleichtert schnatternd in Richtung See ziehen konnten.

Friedrichshafen

Diebstahl auf Baustelle

Kopfhörer und ein Ladekabel hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr aus einem Gebäude in der Ailinger Straße gestohlen. Der Täter betrat das Haus, in dem momentan Umbaumaßnahmen stattfinden, und nahm das Kabel sowie das hochwertige Gerät der Marke "JBL" eines Handwerkers an sich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des schwarzen Diebesguts geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Streit eskaliert - Zeugen gesucht

Nach einem eskalierten Streit zwischen einer 42-jährigen Frau und einem 27 Jahre alten Mann am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Äußeren Ailinger Straße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Die Frau hatte den Mann auf sein - für sie etwas unvorteilhaftes - Parken angesprochen, woraufhin sich das Streitgespräch entwickelte. In dessen Verlauf soll es nach Angaben der beiden Beteiligten zu Beleidigungen, Handgreiflichkeiten und einer Sachbeschädigung gekommen sein. Personen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Eriskirch - Schlatt

Auffahrunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein 33-jähriger Lkw-Fahrer verursacht, als er am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf der B 31 bei Schlatt dem Suzuki einer abbremsenden 57-Jährigen auffuhr. Während am Lastwagen kein Sachschaden erkennbar war, beträgt dieser am Heck des Pkw 4.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Eriskirch

Fahrer unter Drogen

Mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand ein 20-jähriger Pkw-Fahrer, der am Donnerstag gegen 21.45 Uhr auf einem Parkplatz lautstark auf sich aufmerksam gemacht hatte. Vor den Augen der Polizeibeamten fuhr er fröhlich hupend umher und wurde darauf von den Polizisten kontrolliert. Bei der Überprüfung des jungen Mannes ergab sich schnell der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung, woraufhin der 20-Jährige die Streifenwagenbesatzung zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, drohen dem jungen Mann ein saftiges Bußgeld, einer Eintragung im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Überlingen

Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Wohnwagen-Gespann

Nachdem ein Fahrer eines Wohnwagen-Gespanns am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Abigstraße einen Pkw touchiert hat und danach unbehelligt weiterfuhr, ermittelt die Polizei Überlingen wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht. Eine 73-jährige Toyota-Lenkerin wartete an der Einmündung "Zur Weiherhalde" und ließ den von rechts kommenden Fahrer des Gespanns in die Abigstraße einfahren. Dieser hatte sich offensichtlich verfahren und wendete hinter der 73-Jährigen. Obwohl der Wohnwagen beim Rangieren mit dem Toyota kollidierte, lenkte der Unbekannte sein Gespann am Pkw vorbei und fuhr wieder in Richtung Burgbergring davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Verkehrsunfall - Senior schenkt Absperrung wenig Beachtung

Mutmaßlich ein gesundheitliches Problem war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 11.15 Uhr am Friedhofkreisel. Ein 52-jähriger Fiat-Lenker fuhr von der Schlachthausstraße kommend in Richtung Kreisverkehr. Kurz vor dem Kreisel beschleunigte er seinen Wagen stark, und fuhr ohne zu lenken oder bremsen in den Kreisverkehr ein, wo er mit dem Mazda einer 76-Jährigen kollidierte. Ersthelfer befreiten den 52-jährigen, der offensichtlich gesundheitliche Probleme hatte, aus der durch Reifenqualm verrauchten Fahrerkabine seines Wagens. Während die Frau unverletzt blieb, musste der 52-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Wiestorstraße kurzzeitig gesperrt werden. Ein 88-jähriger Opel-Fahrer, der gemeinsam mit seiner 93-jährigen Frau unterwegs war, hatte es jedoch offensichtlich eilig. Er bemerkte zwar die zahlreichen Pylonen auf der Straße, die eindeutig eine einsatzbedingte Sperrung signalisierten, wollte jedoch wohl ohne Umwege nach Hause. Er beschleunigte seinen Wagen und durchbrach die Absperrung, sodass eine der Pylonen in den Gegenverkehr, eine auf den Fußweg geschleudert wurden. Erst als die Polizeibeamten ihm Anhaltesignale gaben und den Weg versperrten, stoppte er seinen Opel und verhielt sich gegenüber den Beamten dann völlig uneinsichtig. Gegen den Senior wird nun strafrechtlich ermittelt.

Überlingen - Nußdorf

Frau bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 37-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der B 31 Höhe Nußdorf zu. Ein 40-jähriger Ford-Lenker fuhr auf den Parkplatz und stellte seinen Wagen vor einem Lkw ab. Der 54-jährige Lastwagenfahrer übersah den Pkw beim Anfahren, woraufhin es zur Kollision kam. Die 37-jährige Beifahrerin, die in diesem Moment ausstieg, wurde von der geöffneten Fahrzeugtür getroffen und zu Boden gestoßen. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Alle weiteren Insassen im Wagen, sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Deggenhausertal

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der L 204 zwischen Urnau und Oberteuringen ereignete. Der 25-jährige Lenker eines Fords-Transit fuhr in Richtung Obertreuringen und hielt auf der Straße an, um einem anderen Verkehrsteilnehmer zu helfen, der zuvor einem Reh ins Bankett ausgewichen war. Ein 31-Jähriger, der mit seinem VW in gleicher Richtung fuhr, erkannte den Wagen zu spät und prallte nahezu ungebremst mit hoher Geschwindigkeit in den stehenden Ford. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 25-Jährige wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand etwa 7.000 Euro, am VW etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Salem

Vorfahrt missachtet - Gestürzter Motorradfahrer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der L 205 zwischen Lippertsreute und Rickenbach ereignet. Ein 85-jähriger Renault-Fahrer wollte von Salem kommend an der Einmündung zur L 205 / K 7785 nach links in Richtung Lippertsreute einfahren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 16 Jahre alten Motorradfahrer, der in Richtung Frickingen unterwegs war. Der Zweiradlenker bremste stark ab, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Er streifte die Fahrzeugseite sowie den Fahrradträger und kam nach mehreren Metern von der Fahrbahn ab, wo er in einem angrenzenden Acker stürzte. Während der Autofahrer unverletzt blieb, musste der 17-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand etwa 2.000 Euro, am Pkw und den durch den Unfall abgeworfenen Pedelecs insgesamt etwa 8.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell