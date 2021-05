Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen - Notlandung geglückt

Glimpflich ausgegangen ist die Notlandung eines Business-Jet, Marke Embraer, Typ EMB 505, am heutigen Donnerstag kurz nach 16 Uhr auf dem Flughafen Friedrichshafen. Der 9-sitzige Flieger war in Bulgarien mit Zielort Rostock gestartet. An Bord befanden sich sechs Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder. Kurz nach dem Start bemerkte der Pilot ein Problem mit einem Rad und entschied sich für eine Notlandung in Friedrichshafen. Obwohl sich herausstellte, dass der Reifen geplatzt war, landete der 45-jährige Luftfahrzeugführer gekonnt auf einer der Landebahnen. Alle Insassen konnten den Flieger unverletzt verlassen. Der Sachschaden an Maschine und Landebahn beträgt ersten Schätzungen zufolge über 100.000 Euro. Die Flughafenfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Friedrichshafen / Meckenbeuren (47 Einsatzkräfte) sowie Polizei (19 Einsatzkräfte) und Rettungskräfte (50 Einsatzkräfte mit einem Rettungshubschrauber) waren vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von einem technischen Defekt als Ursache aus. Der Flugbetrieb auf dem Flughafen Friedrichshafen wurde um 17:29 Uhr wiederaufgenommen.

