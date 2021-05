Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Schulgebäude beschmiert

Die Fassade der Härleschule ist über das vergangene Pfingstwochenende besudelt worden. Ein bislang unbekannter Täter besprühte das Gebäude mit einer klebrigen Flüssigkeit, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden ist. Der Polizeiposten Pfullendorf hat Ermittlungen wegen eines Sachbeschädigungsdelikts eingeleitet. Hinweise werden unter Tel. 07552/2016-0 erbeten.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall an Kreisverkehr

Sachschaden von insgesamt etwa 11.000 Euro ist am Mittwochmorgen um kurz nach 6 Uhr am Kreisverkehr auf der Altshauser Straße auf Höhe eines Möbelcenters entstanden. Ein 30 Jahre alter Pkw-Lenker fuhr von der Ortsumfahrung kommend in den Kreisverkehr ein und fuhr dabei einem Audi-Fahrer in die Fahrzeugseite. Wie sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme herausstellte, wies der Renault des Verursachers schon vor dem Zusammenstoß erhebliche Mängel auf. Es besteht der Verdacht, dass insbesondere die Bremsen beeinträchtigt waren und so ein Halten 30-Jährigen am Kreisverkehr nicht mehr möglich war. Die Polizisten stellten den Renault sicher.

Sigmaringen

Nach Unfall davongefahren

Nach einem Unfall die Flucht ergriffen hat am Mittwoch gegen 12 Uhr ein 18 Jahre alter Fahranfänger. Der junge Mann touchierte beim Ausparken in der Karlstraße gegenüber des dortigen Amtsgerichts einen BMW Mini. Der Schaden, der durch die Kollision an dem Fahrzeug und seinem Mazda entstand, wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der 18-Jährige davon. Er hat nun mit einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu rechnen.

Sigmaringen

Rollerfahrer stürzt

Leichte Verletzungen und ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 17 Uhr auf der Bundesstraße 32 zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf ereignet hat. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers war mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und kam in einer Kurve von der Straße ab. Er stürzte und verletzte sich am Bein, weshalb er von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Sigmaringen

Unfall nach falschem Abbiegen

Ein Schaden von insgesamt etwa 8.000 Euro ist am Mittwoch kurz nach 17 Uhr beim Zusammenstoß zweier Pkw auf der Gorheimer Allee entstanden. Eine 22 Jahre alte Opel-Fahrerin und eine gleichaltrige Ford-Lenkerin kamen von der Landesstraße 277 und hielten nebeneinander an der dortigen Stopp-Stelle. Da die Unfallverursacherin sich fälschlicherweise links eingeordnet hatte, bog sie im Anschluss trotzdem nach rechts ab und streifte dabei die Fahrzeugseite des ebenfalls nach rechts abbiegenden Ford großflächig. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Mit Drogen auf Schulgelände erwischt

Mit illegalem Rauschgift ist ein 17-Jähriger am Mittwochabend auf dem Gelände einer Schule in der Liebfrauenstraße erwischt worden. Der Jugendliche und ein 18-Jähriger waren einer Polizeistreife aufgefallen und sollten kontrolliert werden. Beide flüchteten, nachdem sie die Polizei erkannten. Während der 18-Jährige nicht mehr ergriffen wurde, konnte der 17-Jährige nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine Kleinmenge Marihuana sowie zwei Joints bei dem Jugendlichen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betäubungsmittelbesitzes. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell